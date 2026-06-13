У суботу, 13 червня, Сили безпілотних систем Збройних сил України завдали удару по заводу Кримський титан, який забезпечує російське військове виробництво діоксидом титану та сірчаною кислотою.

Про це повідомив командувач СБС Роберт Мадяр Бровді.

СБС завдали удару по заводу Кримський титан

Найбільший у Східній Європі хімічний завод Кримський титан, що розташований в Армянську на території тимчасово окупованого Криму, був уражений пілотами Першого окремого центру безпілотних систем.

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За словами Бровді, підприємство постачає російській армії діоксид титану для захисних і стелс-покриттів техніки, а також сірчану кислоту, яка є базовою сировиною для виробництва порохів, ракетного палива та вибухових речовин.

– Обʼєктивним контролем підтверджено нанесення уражень. Пожежа вирує. Виробництво призупинено, – зазначив Мадяр.

Він розповів, що в місцевих пабліках пишуть: Весь завод розбили. 23 прильоти було. Всі цехи пошкоджені, все горить, людей евакуювали.

Нагадаємо, нещодавно Бровді заявляв, що Сили безпілотних систем ЗСУ готуються до масштабної кампанії, метою якої є повна логістична ізоляція тимчасово окупованого Криму від Росії шляхом масованого застосування дронів.

За його словами, посилення українських ударів безпілотниками по окупованих Росією територіях уже призвело до порушення військової логістики та постачання пального.

У травні через це окупаційна адміністрація була змушена запровадити в Криму обмеження на продаж пального.

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