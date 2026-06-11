Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины готовятся к масштабной кампании, целью которой является полная логистическая изоляция временно оккупированного Крыма от России путем массированного применения дронов.

Об этом в интервью Reuters сообщил командующий Силами беспилотных систем майор Роберт (Мадяр) Бровди.

Операция по логистической изоляции Крыма: что известно

Усиление украинских ударов беспилотниками по территориям, оккупированным Россией, уже привело к нарушению военной логистики и поставок топлива. В мае из-за этого оккупационная администрация была вынуждена ввести лимиты на топливо в Крыму.

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Роберт Бровди сообщил, что в результате этой кампании движение по трассе Новороссия в течение мая сократилось более чем на две трети.

Речь идет об одном из ключевых маршрутов обеспечения российских войск, который проходит через оккупированный юг Украины в Крым.

По словам командующего, уже через месяц Украина сможет полностью контролировать эту дорогу.

— Мы изолируем Крым в ближайшее время, — сказал Бровди в комментарии Reuters в своей тесной рабочей комнате в бункере, попивая черный чай и выкуривая одну сигарету за другой.

Удары по транспортным средствам на открытых участках трассы он охарактеризовал как “такие же легкие, как стрельба по куропаткам в открытом поле”.

Министерство обороны России не предоставило ответа на запрос Reuters о комментарии к этому материалу.

Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе признал, что украинские атаки дронами наносят ущерб, однако, по его словам, не представляют угрозы для российской экономики.

Военные аналитики отмечают, что украинская кампания ударов средней дальности по территориям, контролируемым Россией, сократила объемы снабжения на передовую.

Из-за этого темпы продвижения российских войск в прошлом месяце почти остановились.

Такие удары также ослабили российскую систему противовоздушной обороны, что открыло возможность для дальних атак по объектам нефтяной инфраструктуры и предприятиям по производству вооружений в глубине российской территории.

Бровди подчеркнул, что одной из его стратегических задач является заставить Москву перебрасывать войска назад, а не продвигать их вперед.

— Мы создадим условия, которые сделают чрезвычайно сложным пребывание в Крыму, на временно оккупированных территориях или использование путей доступа к ним для любых военнослужащих или работников оборонной промышленности, — отметил Мадяр.

По его словам, в течение года количество боевых вылетов средней дальности выросло в 28 раз.

Количество ударов по целям в глубине территории России за тот же период увеличилось почти в четыре раза.

В течение первых пяти месяцев 2026 года подразделения Сил беспилотных систем уничтожили 174 российских комплекса противовоздушной обороны общей стоимостью примерно $5,4 млрд.

По словам Бровди, это позволило расчистить путь для ударов по другим целям.

За более чем четыре года войны Бровди прошел путь от успешного зернотрейдера до одного из самых результативных украинских военных командиров.

После назначения на должность командующего Силами беспилотных систем в июне прошлого года 50-летний военный активно расширяет масштабы операций этого рода войск.

Напомним, Чонгарский мост на временно оккупированной территории Херсонской области получил критические повреждения и сейчас полностью непригоден для движения транспорта.

Российские оккупационные силы вынуждены перестраивать логистику и искать альтернативные маршруты снабжения через Крым.

Фото: Роберт Бровди

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