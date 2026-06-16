На кінець минулої доби на фронті відбулося 192 бойових зіткнення. Ворог застосував 70 ракет та скинув 157 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 6222 дрони-камікадзе та здійснив 2085 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 16 червня 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 574-ту добу.

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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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