Двухпартийная группа из шести сенаторов США представила законопроект SABER, который предлагает расширить возможности использования конфискованных российских суверенных активов, в том числе на закупку оружия для Украины.

В Сенате США предлагают покупать оружие Украине за российские деньги

В официальном заявлении, обнародованном на сайте сенатора Тима Кейна, планируется расширить действующий закон REPO, позволяющий конфисковать находящиеся под юрисдикцией США замороженные активы Центрального банка РФ.

В то же время, сейчас использовать эти средства разрешено только на восстановление Украины, гуманитарную помощь и компенсационные фонды.

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Законопроект SABER имеет целью снять это ограничение и предусматривает возможность направления конфискованных российских активов непосредственно на закупку военного оборудования для Украины.

Инициативу поддержали трое демократов и трое республиканцев: Тим Кейн, Крис Кунс, Шелдон Уайтхаус, Джон Корнин, Роджер Викер и Чак Грасси.

Сенатор Джон Корнин заявил, что закон REPO заложил немаловажную основу для изъятия и перепрофилирования миллиардов долларов замороженных российских активов.

По его словам, расширение разрешенных направлений использования этих средств для пополнения арсенала Украины заставит Владимира Путина оплачивать вооружение, необходимое украинцам для защиты.

Чак Грассли подчеркнул, что такая поддержка Украины не ложится бременем на американских налогоплательщиков.

В свою очередь Тим Кейн подчеркнул, что международное сообщество должно и дальше делать все возможное, чтобы обеспечить Украину всем необходимым как для успеха на поле боя, так и для дальнейшего восстановления страны.

Крис Кунс отметил, что законопроект открывает новые пути поддержки, которые помогут усилить безопасность как Украины, так и США.

Шелдон Вайтхаус добавил, что сотни миллиардов долларов замороженных российских средств должны быть использованы для противодействия российской агрессии и поддержки борющихся за свободу украинцев.

Роджер Викер подчеркнул, что украинцы должны располагать всеми доступными средствами для самозащиты.

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