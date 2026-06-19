Двопартійна група з шести сенаторів США представила законопроєкт SABER, який пропонує розширити можливості використання конфіскованих російських суверенних активів, зокрема на закупівлю зброї для України.

У Сенаті США пропонують купувати зброю Україні за російські гроші

В офіційній заяві, оприлюдненій на сайті сенатора Тіма Кейна, пронується розширити чинний закон REPO, який дає змогу конфіскувати заморожені активи Центрального банку РФ, що перебувають під юрисдикцією США. Водночас зараз використовувати ці кошти дозволено лише на відбудову України, гуманітарну допомогу та компенсаційні фонди.

Законопроєкт SABER має на меті зняти це обмеження і передбачає можливість спрямування конфіскованих російських активів безпосередньо на закупівлю військового обладнання для України.

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Ініціативу підтримали троє демократів і троє республіканців: Тім Кейн, Кріс Кунс, Шелдон Вайтхаус, Джон Корнін, Роджер Вікер і Чак Грасслі.

Сенатор Джон Корнін заявив, що закон REPO заклав важливу основу для вилучення та перепрофілювання мільярдів доларів заморожених російських активів.

За його словами, розширення дозволених напрямів використання цих коштів для поповнення арсеналу України змусить Володимира Путіна оплачувати озброєння, необхідне українцям для захисту.

Чак Грасслі наголосив, що така підтримка України не лягає тягарем на американських платників податків.

У свою чергу Тім Кейн підкреслив, що міжнародна спільнота має й надалі робити все можливе, аби забезпечити Україну всім необхідним як для успіху на полі бою, так і для подальшої відбудови країни.

Кріс Кунс зазначив, що законопроєкт відкриває нові шляхи підтримки, які допоможуть посилити безпеку як України, так і США.

Шелдон Вайтхаус додав, що сотні мільярдів доларів заморожених російських коштів мають бути використані для протидії російській агресії та підтримки українців, які борються за свободу.

Роджер Вікер наголосив, що українці повинні мати у своєму розпорядженні всі доступні засоби для самозахисту.

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