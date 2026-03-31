ЕС выделит Украине €80 млн из доходов от замороженных активов РФ – Каллас
- ЕС выделяет Украине дополнительные €80 млн из доходов от замороженных российских активов, заявила Кая Каллас.
- По её словам, 20-й пакет санкций против России готов к реализации и ожидает одобрения на следующем заседании Евросовета.
Евросоюз выделит Украине дополнительные средства в размере €80 млн за счет доходов от замороженных российских активов.
Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой в Киеве.
ЕС предоставит Украине дополнительные €80 млн – Каллас
Во время выступления Каллас сообщила, что ЕС передает Украине дополнительно €80 млн, полученные из доходов от замороженных российских активов.
— 20-й пакет готов к реализации, и мы еще больше затянем петлю, особенно вокруг теневого флота России, – заверила главная дипломатка ЕС.
Она выразила надежду, что 20-й пакет санкций против России будет принят на следующем заседании Евросовета.
Напомним, во вторник, 31 марта, Кая Каллас прибыла в Киев вместе с министрами ЕС, чтобы почтить память жертв российской оккупации в Буче.
Вчера президент Владимир Зеленский сообщил, что из-за заблокированного кредита от ЕС в размере €90 млрд, из которых €45 млрд должны были поступить в этом году, Украина может не успеть подготовиться к следующей зиме.
Ранее, 19 марта, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не разблокирует решение о предоставлении кредита ЕС Украине, пока Киев не возобновит поставки российской нефти по трубопроводу Дружба.