Евросоюз выделит Украине дополнительные средства в размере €80 млн за счет доходов от замороженных российских активов.

Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой в Киеве.

Во время выступления Каллас сообщила, что ЕС передает Украине дополнительно €80 млн, полученные из доходов от замороженных российских активов.

Сейчас смотрят

— 20-й пакет готов к реализации, и мы еще больше затянем петлю, особенно вокруг теневого флота России, – заверила главная дипломатка ЕС.

Она выразила надежду, что 20-й пакет санкций против России будет принят на следующем заседании Евросовета.

Напомним, во вторник, 31 марта, Кая Каллас прибыла в Киев вместе с министрами ЕС, чтобы почтить память жертв российской оккупации в Буче.

Вчера президент Владимир Зеленский сообщил, что из-за заблокированного кредита от ЕС в размере €90 млрд, из которых €45 млрд должны были поступить в этом году, Украина может не успеть подготовиться к следующей зиме.

Ранее, 19 марта, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не разблокирует решение о предоставлении кредита ЕС Украине, пока Киев не возобновит поставки российской нефти по трубопроводу Дружба.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.