Приморский районный суд Одессы приговорил к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества военнослужащего Сергея Шалаева, которого признали виновным в убийстве общественного активиста Демьяна Ганула.

Об этом сообщили Офис генерального прокурора и Национальная полиция Украины.

Приговор по делу убийства Демьяна Ганула: что известно

Суд признал обвиняемого виновным по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

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Речь идет об умышленном убийстве, совершенном по заказу и из корыстных побуждений, незаконном приобретении, ношении и хранении оружия и неявке вовремя на службу в условиях военного положения.

Прокуроры доказали, что мужчина действовал по заданию куратора, которого следствие связывает со спецслужбами РФ.

В прокуратуре отметили, что расследование в отношении заказчика, который мог действовать в интересах спецслужб РФ, продолжается отдельно.

Что известно об убийстве Демьяна Ганула

Общественного активиста Демьяна Ганула убили 14 марта 2025 года в центре Одессы.

Около 10:30 в полицию поступило сообщение о стрельбе в Приморском районе города. На месте правоохранители обнаружили тело мужчины с огнестрельными ранениями. От полученных травм он погиб.

Нападавший после стрельбы покинул место преступления.

Для расследования резонансного убийства в Одессу направили следственно-оперативную группу и криминалистов центрального аппарата Национальной полиции.

В тот же день правоохранители задержали подозреваемого в одной из арендованных квартир в Одессе. Им оказался 46-летний военнослужащий из Киевской области Сергей Шалаев. В квартире также нашли оружие, которое, по версии следствия, использовали во время преступления.

В ходе дальнейшего расследования следователи установили, что обвиняемый заранее готовился к преступлению: ушел в отпуск, арендовал в Одессе две квартиры, незаконно приобрел оружие и боеприпасы, а также в течение определенного времени следил за активистом.

По данным прокуратуры, в конце 2024 года мужчина получил через мессенджер предложение от куратора, которого следствие связывает со спецслужбами РФ. За выполнение так называемого проверочного задания ему обещали дальнейшее трудоустройство в правоохранительном органе.

В суде и во время следственного эксперимента обвиняемый признал вину и рассказал, что после первых выстрелов догнал раненого активиста и совершил контрольный выстрел.

После убийства он связался с куратором, однако получил сообщение, что якобы был ликвидирован “не тот человек”. После этого ему приказали скрываться и ждать дальнейших инструкций.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 30 дней.

Источник : Суспільне

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