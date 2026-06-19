Приморський районний суд Одеси засудив до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна військовослужбовця Сергія Шалаєва, якого визнали винним у вбивстві громадського активіста Дем’яна Ганула.

Про це повідомили Офіс генерального прокурора та Національна поліція України.

Вирок у справі вбивства Дем’яна Ганула: що відомо

Суд визнав обвинуваченого винним за трьома статтями Кримінального кодексу України.

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Йдеться про умисне вбивство, вчинене на замовлення та з корисливих мотивів, незаконне придбання, носіння та зберігання зброї і нез’явлення вчасно на службу в умовах воєнного стану.

Прокурори довели, що чоловік діяв за завданням куратора, якого слідство пов’язує зі спецслужбами РФ.

У прокуратурі зазначили, що розслідування щодо замовника, який міг діяти в інтересах спецслужб РФ, триває окремо.

Що відомо про вбивство Дем’яна Ганула

Громадського активіста Дем’яна Ганула вбили 14 березня 2025 року в центрі Одеси.

Близько 10:30 до поліції надійшло повідомлення про стрілянину в Приморському районі міста. На місці правоохоронці виявили тіло чоловіка з вогнепальними пораненнями. Від отриманих травм він загинув.

Нападник після стрілянини залишив місце злочину.

Для розслідування резонансного вбивства до Одеси направили слідчо-оперативну групу та криміналістів центрального апарату Національної поліції.

Того ж дня правоохоронці затримали підозрюваного в одній із орендованих квартир в Одесі. Ним виявився 46-річний військовослужбовець із Київщини Сергій Шалаєв. У квартирі також знайшли зброю, яку, за версією слідства, використовували під час злочину.

Під час подальшого розслідування слідчі встановили, що обвинувачений заздалегідь готувався до злочину: пішов у відпустку, орендував в Одесі дві квартири, незаконно придбав зброю та боєприпаси, а також протягом певного часу стежив за активістом.

За даними прокуратури, наприкінці 2024 року чоловік отримав через месенджер пропозицію від куратора, якого слідство пов’язує зі спецслужбами РФ. За виконання “перевірочного завдання” йому обіцяли подальше працевлаштування у правоохоронному органі.

У суді та під час слідчого експерименту обвинувачений визнав провину й розповів, що після перших пострілів наздогнав пораненого активіста та здійснив контрольний постріл.

Після вбивства він зв’язався з куратором, однак отримав повідомлення, що нібито було ліквідовано “не ту особу”. Після цього йому наказали переховуватися та чекати подальших інструкцій.

Вирок поки не набрав законної сили та може бути оскаржений протягом 30 днів.

Джерело : Суспільне

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