Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ночью украинские дальнобойные средства нанесли удары по объектам российской военной логистики, нефтяной отрасли и противовоздушной обороны.

Об этом он сообщил в своем обращении.

Удары Украины по вражеским целям

По его словам, удары стали ответом на российские атаки против Украины. Зеленский поблагодарил бойцов СБУ, Сил беспилотных систем, Главного управления разведки и Сил специальных операций за работу на расстоянии около 300 км от линии фронта.

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Поражениям подверглись объекты по обе стороны Крымского моста. В частности, речь идет о морской логистике для транспортировки нефти в Краснодарском крае и нефтебазе во временно оккупированной Керчи.

Также, по словам президента, украинские Силы обороны нанесли удары по военной логистике, четырем радиолокационным станциям из состава комплексов С-400 и двум зенитным ракетно-пушечным комплексам Панцирь.

Зеленский подчеркнул, что украинские дальнобойные силы продолжают наносить удары по военным целям РФ.

С позднего вечера 20 июня и в течение ночи в оккупированном Крыму раздавались мощные взрывы. По данным Telegram-канала Крымский ветер, зафиксированы пожары возле Чонгарского моста и в Керчи. Движение по Керченскому мосту перекрыто. В Керчи горит терминал в морском рыбном порту.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 579-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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