С позднего вечера 20 июня и в течение ночи в оккупированном Крыму раздавались мощные взрывы. Фиксируются пожары. Движение по Керченскому мосту перекрыто.

Об этом сообщает Telegram-канал Крымский ветер.

Ночные взрывы в Крым

Около 00:00 жители Крыма начали сообщать о взрывах в Керчи. Впоследствии взрывы слышались в районе села Октябрьское, в Бахчисарае. В Красногвардейском районе периодически раздавались взрывы, похожие на работу российской ПВО.

Сейчас смотрят

Также взрывы слышались в Севастополе.

Около часа ночи перекрыли движение по Керченскому мосту. В том районе раздавались взрывы и стрельба.

По данным Telegram-канала, ночью Крым атаковали дроны.

Около 01:16 раздался взрыв в Балаклаве. Затем снова несколько взрывов в Севастополе.

В Керчи после ракетных ударов загорелся топливный терминал, сообщают местные жители. Над местом пожара поднимается густой черный дым.

Также около 01:46 раздался взрыв в Белогорске. В месте попадания возник пожар. По предварительным данным, был нанесен удар по электроподстанции. В 02:07 Telegram-канал Крымский ветер сообщил о еще одном попадании в Белогорске. Вероятно, в то же самое место.

В 03:12 сообщили об отключении света в Керчи.

Последствия взрывов в Керчи

По данным Крымского ветра со ссылкой на спутниковые снимки, в Керчи горит терминал в морском рыбном порту. Количество очагов возгорания растет.

Большинство отметок о пожарах расположено на территории АО АЕГАЗ-Терминал — это специализированный комплекс по транспортной обработке грузов и перевалке сжиженного газа. В 600 метрах к западу расположен топливный терминал владельца сети автозаправок компании ТЕС.

Кроме того, сильный пожар зафиксирован в порту Кавказ на косе Чушка — на российском берегу Керченского пролива. Там расположены топливный терминал и нефтебаза.

Сильный пожар отмечен на мысе Зюк в районе села Курортное на азовском побережье Керченского полуострова.

По данным Крымского ветра, там место дислокации российской ПВО — на мысу расположена радиолокационная станция, а южнее — позиция ЗРК С-300/С-400.

Также сильный пожар отмечен в Керчи на территории войсковой части 98546 (630-й отдельный путевой железнодорожный батальон), сообщает Крымский ветер.

Пожар возле Чонгарского моста

Пожар зафиксирован в районе Чонгарского моста, сообщает мониторинговая группа Крымский ветер со ссылкой на данные спутниковой съемки

Тепловые сигналы фиксируются в месте соединения железнодорожного моста с северным берегом. Этот мост уже подвергался нападению 13 июня.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.