Президент України Володимир Зеленський повідомив, що вночі українські далекобійні засоби уразили об’єкти російської воєнної логістики, нафтової галузі та протиповітряної оборони.

Про це він повідомив у своєму зверненні.

Удари України по ворожих цілях

За його словами, удари стали відповіддю на російські атаки проти України. Зеленський подякував воїнам СБУ, Сил безпілотних систем, Головного управління розвідки та Сил спеціальних операцій за роботу на відстані близько 300 км від лінії фронту.

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Уражень зазнали об’єкти по обидва боки Кримського мосту. Зокрема, йдеться про морську логістику для транспортування нафти у Краснодарському краї та нафтобазу в тимчасово окупованій Керчі.

Також, за словами президента, українські Сили оборони уразили військову логістику, чотири радіолокаційні станції зі складу комплексів С-400 та два зенітні ракетно-гарматні комплекси Панцир.

Зеленський наголосив, що українська далекобійна сила продовжує працювати по військових цілях РФ.

З пізнього вечора 20 червня та впродовж ночі в окупованому Криму лунали потужні вибухи. За даними Telegram-каналу Кримський вітер, фіксуються пожежі біля Чонгарського мосту та пожежі в Керчі. Рух Керченським мостом перекрили. У Керчі горить термінал у морському рибному порту.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 579-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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