З пізнього вечора 20 червня та впродовж ночі в окупованому Криму лунали потужні вибухи. Фіксуються пожежі біля Чонгарського мосту та пожежі в Керчі. Рух Керченським мостом перекрили.

Про це повідомляє Telegram-канал Кримський вітер.

Нічні вибухи в Криму

Близько 00:00 жителі Криму почали повідомляти про вибухи в Керчі. Згодом чули вибухи в районі села Октябрське, в Бахчисараї. У Красногвардійському районі періодично лунали вибухи, схожі на роботу російської ППО.

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Також чули вибухи в Севастополі.

Близько першої ночі перекрили рух Керченським мостом. В тому районі лунали вибухи та стрілянина.

За даними Telegram-каналу, вночі Крим атакували дрони.

Близько 01:16 пролунав вибух у Балаклаві. Далі знова кілька вибухів у Севастополі.

У Керчі після прильотів загорівся паливний термінал, повідомляють місцеві жителі. Над місцем пожежі піднімається густий чорний дим.

Також близько 01:46 пролунав вибух у Білогірську. На місці прильоту сталася пожежа. Попередньо, було влучання у електропідстанцію. О 02:07 Telegram-канал Кримський вітер повідомив про ще один приліт у Білогірську. Ймовірно, у те саме місце.

О 03:12 повідомили про вимкнення світла в Керчі.

Наслідки вибухів у Керчі

За даними Кримського вітру з посиланням на дані супутникової зйомки, у Керчі горить термінал у морському рибному порту. Кількість осередків горіння зростає.

Більшість відміток про пожежі розташована на території АТ АЕГАЗ-Термінал — це спеціалізований комплекс з транспортної обробки вантажів та перевалки скрапленого газу. За 600 метрів на захід розташований паливний термінал власника мережі автозаправок компанії ТЕС.

Також сильна пожежа фіксується у порту Кавказ на косі Чушка — на російському березі Керченської протоки. Там розташовані паливний термінал і нафтобаза.

На мисі Зюк у районі села Курортне на азовському узбережжі Керченського півострова зафіксовано сильну пожежу.

За даними Кримського вітру, там розташовані об’єкти російської ППО — на мисі знаходиться радіолокаційна станція, а південніше — позиція ЗРК С-300/С-400.

Також сильна пожежа зафіксована в Керчі на території військової частини 98546 (630-й окремий залізничний батальйон), повідомляє Кримський вітер.

Пожежа біля Чонгарського мосту

Пожежа зафіксована в районі Чонгарського мосту, повідомляє моніторингова група Кримського вітру з посиланням на дані супутникової зйомки

Теплові сигнали фіксуються у місці приєднання залізничного мосту до північного берега. Цей міст вже атакували 13 червня.

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