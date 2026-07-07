Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал підписали угоду щодо стратегічної співпраці Drone Deal між країнами.

Відповідну угоду вони підписали на на полях оборонного форуму, що відбувається 7 липня в межах саміту НАТО в турецькій Анкарі.

Україна та Естонія підписали угоду Drone Deal

– Я щасливий, що сьогодні ми підписали Drone Deal між нашими країнами. Дякую за надзвичайно велику допомогу нашим людям протягом всіх цих років, – сказав Зеленський.

Водночас президент України назвав підписану угоду з Естонією важливим кроком та сигналом довіри.

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Крім цього, Зеленський подякував Естонії за підтримку шляху України до Європейський Союз та НАТО.

Міхал наголосив, що України має якомога швидше стати повноцінним членом ЄС.

Drone deal – це формат багаторічної програми міжнародного співробітництва, завдяки якій Україна масштабує експорт власних технологій та залучає інвестиції в оборонно-промисловий комплекс.

Проєкт передбачає спільне виробництво озброєння та фінансову підтримку української оборонки в обмін на унікальний бойовий досвід.

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