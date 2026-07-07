Российская Федерация специально осуществила массированный обстрел Украины накануне саммита НАТО ради информационного эффекта.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

РФ намеренно атаковала Украину перед саммитом НАТО

По информации аналитиков, в Министерстве обороны России утверждают, что Кремль будет реагировать на поставки ракет, боеприпасов и дронов для Украины странами Запада и увеличит количество и интенсивность массированных атак на Украину.

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Как отмечается в отчете, Россия неоднократно совершала обстрелы Украины в преддверии больших международных событий, в частности перед саммитом США — Россия на Аляске в августе 2025 года, двусторонними переговорами между США и Украиной, США и Россией, а также между Европой и Украиной в течение 2025 и 2026 годов.

– Вероятно, Кремль стремится сдержать западных партнеров Украины от принятия решения о продолжении или усилении поддержки Украины на саммите НАТО из-за опасений, что Россия усилит свою кампанию ударов, – говорится в сообщении.

Перед встречами президента США Дональда Трампа с представителями Украины и Европы во время саммита НАТО Кремль пытается выставить Россию “готовым к переговорам партнером”, а Киев – виновником затягивания войны.

6 июля Трамп заявил о запланированных переговорах с Зеленским во время саммита НАТО. В то же время заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков утверждает о готовности Кремля к дальнейшим контактам с Вашингтоном по мирному урегулированию при любом политическом курсе США.

Аналитики обратили внимание, что администрация Белого дома все чаще публично вспоминает об успехах Украины на поле боя, ударах средней и большой дальности по российским военным объектам или энергетической инфраструктуре, а также о тактических продвижениях ВСУ на участках фронта зимой и весной 2026 года.

Вероятно, Кремль пытается навязать администрации Трампа свое видение войны на фоне того, что США и Европа снова проявляют интерес к возобновлению мирных переговоров с Путиным, отмечают аналитики.

Недавно стало известно, что Зеленский может встретиться с президентом США Дональдом Трампом во время саммита НАТО в Анкаре, который состоится 7 и 8 июля.

Трамп заявлял об успешном ходе переговоров по прекращению российско-украинской войны и выразил надежду, что этот вопрос будет подробно рассмотрен во время саммита НАТО в Анкаре.

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