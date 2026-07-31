Командир Третьего армейского корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий заявил, что у Украины есть шансы победить Россию, несмотря на численное превосходство противника.

По его мнению, исход войны определяет не количество военных или ресурсов, а эффективность армии, что уже подтверждает опыт украинских подразделений на фронте.

Об этом он сказал в интервью американской блогерше и инфлюенсерше Лоре Лумер.

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Лора Лумер, которую считают приближенной к президенту США Дональду Трампу, попросила Андрея Билецкого обратиться к американцам, выступающим против дальнейшей поддержки Украины.

По словам командира Третьего армейского корпуса, история неоднократно доказывала, что войны не выигрываются исключительно благодаря превосходству в людях или ресурсах.

– Войны протекают нелинейно. Если бы всё решало лишь количество людей и ресурсов, более слабые государства просто капитулировали бы без борьбы. Но история знает сотни примеров обратного. Мы демонстрируем достаточно высокую эффективность как в ударах в тыл, так и на линии фронта. У Украины есть шансы победить Россию, – сказал Билецкий.

Он отметил, что Третий армейский корпус в настоящее время удерживает более 150 километров фронта на Лиманско-Боровском направлении, где противостоит подразделениям сразу трех российских армий.

По словам Билецкого, еще девять месяцев назад украинские войска на этом участке ежемесячно теряли десятки квадратных километров территории. Сейчас продвижение российских войск удалось полностью остановить, а на отдельных направлениях Силы обороны возвращают ранее утраченные позиции.

– Армия – это не одно изобретение или гениальное решение. Я сравниваю её с оркестром: прежде всего все должны играть слаженно и в унисон, – пояснил командир.

Бригадный генерал назвал три ключевые составляющие, которые, по его убеждению, обеспечивают эффективность современной украинской армии.

Первой он назвал переход от жесткой постсоветской системы управления к принципу mission command, который предусматривает большую самостоятельность командиров на местах.

Вторым фактором стало формирование сильного сержантского корпуса. По словам Билецкого, всего за год в корпусе подготовили несколько тысяч сержантов и полностью пересмотрели подходы к боевой подготовке.

Третьим элементом он назвал развитие и масштабирование беспилотных систем.

– Сейчас мы являемся крупнейшим корпусом по использованию беспилотных систем – как воздушных, так и наземных. Но эффективность зависит не только от количества пилотов или дронов, а прежде всего от системы управления и планирования, — подчеркнул Билецкий.

В то же время он призвал американское общество рассматривать помощь Украине как инвестицию в собственную безопасность, ведь если не остановить Россию сейчас, сдерживать возрожденный Советский Союз в Восточной Европе будет значительно дороже.

Напомним, 15 июня канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что динамика войны изменилась в пользу Украины.

Немецкий лидер увидел предпосылки для начала дипломатического процесса.

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