Командир Третього армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький заявив, що Україна має шанси перемогти Росію, попри чисельну перевагу противника. На його думку, результат війни визначає не кількість військових чи ресурсів, а ефективність армії, що вже доводить досвід українських підрозділів на фронті.

Про це він сказав в інтерв’ю американській блогерці та інфлюенсерці Лорі Лумер.

Білецький пояснив, чому Україна здатна перемогти Росію

Лора Лумер, яку вважають наближеною до президента США Дональда Трампа, попросила Андрія Білецького звернутися до американців, які виступають проти подальшої підтримки України.

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За словами командира Третього армійського корпусу, історія неодноразово доводила, що війни не виграють виключно завдяки перевазі в людях чи ресурсах.

– Війни працюють нелінійно. Якби все вирішувала лише кількість людей і ресурсів, слабші держави просто капітулювали б без боротьби. Але історія знає сотні прикладів протилежного. Ми демонструємо досить високу ефективність як у глибинних ударах, так і на лінії фронту. Україна має шанси перемогти Росію, – сказав Білецький.

Він зазначив, що Третій армійський корпус нині утримує понад 150 кілометрів фронту на Лимансько-Борівському напрямку, де протистоїть підрозділам одразу трьох російських армій.

За словами Білецького, ще дев’ять місяців тому українські війська на цій ділянці щомісяця втрачали десятки квадратних кілометрів території. Зараз просування російських військ вдалося повністю зупинити, а на окремих напрямках Сили оборони повертають раніше втрачені позиції.

– Армія – це не один винахід чи геніальне рішення. Я порівнюю її з оркестром: насамперед усі повинні грати злагоджено і в унісон, – пояснив командир.

Бригадний генерал назвав три ключові складові, які, на його переконання, забезпечують ефективність сучасної української армії.

Першою він назвав перехід від жорсткої пострадянської системи управління до принципу mission command, який передбачає більшу самостійність командирів на місцях.

Другим чинником стало формування сильного сержантського корпусу. За словами Білецького, лише за рік у корпусі підготували кілька тисяч сержантів і повністю переглянули підходи до бойової підготовки.

Третім елементом він назвав розвиток і масштабування безпілотних систем.

– Зараз ми є найбільшим корпусом за використанням безпілотних систем – як повітряних, так і наземних. Але ефективність залежить не лише від кількості пілотів чи дронів, а насамперед від системи управління і планування, – наголосив Білецький.

Водночас він закликав американське суспільство розглядати допомогу Україні як інвестицію у власну безпеку, адже якщо не зупинити Росію зараз, стримувати відновлений Радянський Союз у Східній Європі буде значно дорожче.

Нагадаємо, 15 червня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що динаміка війни змінилася на користь України.

Німецький лідер побачив передумови для початку дипломатичного процесу.

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