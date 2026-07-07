Шанс завершить активную фазу войны уже в 2026 году по-прежнему есть.

Об этом глава Офиса президента Кирилл Буданов сказал в интервью РБК-Украина.

Буданов о завершении активной фазы войны: что он заявил

Буданов подчеркнул, что пока возможность завершения активной фазы боевых действий сохраняется, хотя ситуация существенно изменилась по сравнению с весной.

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— Шансы есть, и весной переговоры шли очень хорошими темпами. Сейчас мы все вступили в фазу эскалации, это все понимают. Чтобы выйти из эскалации, обычно нужно довести ее до максимума. То есть сначала эскалация, потом деэскалация и далее продолжение диалога. Если стороны в этом заинтересованы, — сказал он.

В то же время Буданов высказал мнение, что Россия со временем тоже может заинтересоваться возобновлением переговорного процесса.

— Я думаю, что в определенный момент — да, — ответил он на вопрос, заинтересуется ли Москва переговорами.

По его мнению, одним из факторов может стать политический календарь в США, но он не является определяющим.

— Это один из факторов, но, поверьте, это не самое главное. Хотя и довольно весомо, — отметил Буданов.

Он также согласился с тезисом, что Россия может быть заинтересована договориться именно при президентстве Дональда Трампа.

— Я, в принципе, согласен с этим тезисом… Но сколько времени осталось у президента Трампа? У него еще минимум два года, — сказал глава ОП.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приблизить окончание войны могут системные удары по территории России.

По его словам, если атаки на Москву станут более масштабными и заставят президента РФ Владимира Путина покинуть столицу, это может ускорить окончание войны.

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