Шансы завершить активную фазу войны в 2026 году есть — Буданов
- Кирилл Буданов заявил, что шанс завершить активную фазу войны в 2026 году остается.
- По его словам, весной переговорный процесс развивался в хорошей динамике.
Шанс завершить активную фазу войны уже в 2026 году по-прежнему есть.
Об этом глава Офиса президента Кирилл Буданов сказал в интервью РБК-Украина.
Буданов о завершении активной фазы войны: что он заявил
Буданов подчеркнул, что пока возможность завершения активной фазы боевых действий сохраняется, хотя ситуация существенно изменилась по сравнению с весной.
— Шансы есть, и весной переговоры шли очень хорошими темпами. Сейчас мы все вступили в фазу эскалации, это все понимают. Чтобы выйти из эскалации, обычно нужно довести ее до максимума. То есть сначала эскалация, потом деэскалация и далее продолжение диалога. Если стороны в этом заинтересованы, — сказал он.
В то же время Буданов высказал мнение, что Россия со временем тоже может заинтересоваться возобновлением переговорного процесса.
— Я думаю, что в определенный момент — да, — ответил он на вопрос, заинтересуется ли Москва переговорами.
По его мнению, одним из факторов может стать политический календарь в США, но он не является определяющим.
— Это один из факторов, но, поверьте, это не самое главное. Хотя и довольно весомо, — отметил Буданов.
Он также согласился с тезисом, что Россия может быть заинтересована договориться именно при президентстве Дональда Трампа.
— Я, в принципе, согласен с этим тезисом… Но сколько времени осталось у президента Трампа? У него еще минимум два года, — сказал глава ОП.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приблизить окончание войны могут системные удары по территории России.
По его словам, если атаки на Москву станут более масштабными и заставят президента РФ Владимира Путина покинуть столицу, это может ускорить окончание войны.