Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що останнім часом перебіг війни почав змінюватися на користь України, яка наразі перебуває у “новій позиції сили”.

За його оцінкою, Росія не має можливості перемогти військовим шляхом.

Про це очільник німецького уряду сказав перед відльотом на саміт G7.

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Динаміка у війні змінилася на користь України – Мерц

– Динаміка останніми днями, попри атаки, які ми бачили минулої ночі, помітно змінилася на користь України, – заявив німецький канцлер.

Він наголосив, що цьому, зокрема, сприяла підтримка Києва з боку Німеччини та інших європейських держав.

– Україна сьогодні перебуває у новій позиції сили. Росія не може перемогти військовим шляхом. Крім того, її економіка ослаблена, – наголосив канцлер.

За словами Мерца, за таких умов уперше з’являються певні передумови для запуску дипломатичного процесу.

– Кажу це з великою обережністю та стриманістю: уперше тут може повільно відкриватися вікно для дипломатії. У цьому також полягає шанс, – зазначив він.

Канцлер нагадав, що минулого тижня у Лондоні він разом із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, президентом Франції Еммануелем Макроном та президентом України Володимиром Зеленським обговорив можливі подальші кроки.

За словами Мерца, за підсумками цієї зустрічі було визначено п’ять ключових пунктів, які планують обговорити в Евіан-ле-Бені також із президентом США Дональдом Трампом.

Канцлер зазначив, що ці пропозиції “можуть стати першими кроками” нового дипломатичного підходу до мирних переговорів за участю України, Росії, Європи та Сполучених Штатів.

Водночас він наголосив, що наразі йдеться лише про один із можливих сценаріїв подальшого розвитку подій.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що після підписання угоди з Іраном Сполучені Штати зосередяться на завершенні війни в Україні.

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