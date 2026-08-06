Судья Большой палаты Верховного суда Лев Кишакевич, которого Украина выдвинула кандидатом на должность судьи Международного уголовного суда (МУС), не соответствует квалификационным требованиям для назначения.

К такому выводу пришел Консультативный комитет по назначению судей МУС после оценки кандидата.

Кандидатура Льва Кишакевича не одобрена в МУС: что известно

В документе отмечается, что в соответствии с Римским статутом кандидаты на должность судьи МУС должны свободно владеть как минимум одним из двух рабочих языков суда – английским или французским.

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По результатам собеседования комитет установил, что Лев Кишакевич не владеет французским языком, а уровень его английского языка является недостаточным для исполнения обязанностей судьи Международного уголовного суда.

– Комитет выражает сожаление по поводу того, что языковые навыки кандидата, продемонстрированные во время собеседования, не позволили Комитету должным образом оценить его квалификацию и пригодность к должности в соответствии со статьёй 36 Римского статута, – говорится в отчете.

Также в документе отмечается, что кандидат не сдал добровольный языковой тест, проводившийся Отделом языковых услуг Секретариата МУС.

Из-за языковых ограничений Консультативный комитет заявил, что не смог в полной мере оценить знание кандидатом Римского статута, практики Международного уголовного суда и его понимание ключевых аспектов международного уголовного права.

В частности, комитет не имел возможности должным образом оценить компетентность кандидата в отношении юрисдикции суда, судебных процедур, прав потерпевших, международного сотрудничества и механизмов исполнения решений МУС.

В итоге члены комитета пришли к выводу, что языковые ограничения не позволят кандидату “внести немедленный вклад в работу суда”.

По результатам оценки комитет констатировал, что кандидат не соответствует требованиям для назначения судьей Международного уголовного суда.

Однако, несмотря на отрицательное заключение относительно соответствия требованиям, Консультативный комитет положительно оценил профессиональный путь Льва Кишакевича.

В отчете отмечается, что он имеет более 30 лет опыта работы в сфере уголовного права и уголовного процесса. С мая 2023 года Кишакевич работает судьей Большой палаты Верховного суда, а до этого входил в состав Кассационного уголовного суда.

Комитет отметил его опыт рассмотрения сложных уголовных дел, в частности дел, связанных с военными преступлениями, участие в судебной реформе и подготовке рекомендаций по рассмотрению таких дел.

В то же время эксперты обратили внимание на то, что кандидат не имеет международного профессионального опыта.

В ходе проверки комитет также не высказал замечаний относительно моральных качеств кандидата. Окончательное рассмотрение этого вопроса, как указано в отчете, проходило параллельно с процедурой надлежащей проверки.

Напомним, что Украина официально стала 125-м государством-участником Римского статута 1 января 2025 года и получила право выдвигать своего кандидата в состав судей Международного уголовного суда.

8 апреля 2026 года конкурсная комиссия по результатам собеседований определила основным кандидатом от Украины судью Большой палаты Верховного суда Льва Кишакевича для участия в выборах судей МУС.

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