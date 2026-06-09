Главный прокурор МУС Карим Хан был отстранен из-за обвинений в сексуальных домогательствах.

Генпрокурор МУС Карим Хан отстранен из-за обвинений против него

Бюро Ассамблеи государств-участников Римского устава Международного уголовного суда отстранило главного прокурора МУС Карима Хана от исполнения обязанностей из-за обвинений в сексуальных домогательствах.

Решение вступило в силу немедленно, однако окончательное заключение по делу должно быть принято позже, сообщили на сайте Международного уголовного суда.

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В заявлении говорится, что решение Бюро основывалось на отчете Управления служб внутреннего надзора ООН, собранных доказательствах, рекомендациях специальной группы судебных экспертов, а также письменных пояснениях.

Кроме того, Бюро передало дисциплинарное производство по Хану на рассмотрение Ассамблеи государств-участников МУС.

Карим Хан занимал должность главного прокурора МУС и был причастен к резонансным делам, в частности к выдаче ордеров на арест президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху.

В мае 2025 года Хан временно покинул пост на фоне завершения расследования ООН относительно вероятных сексуальных домогательств с его стороны.

Ранее The Wall Street Journal сообщала, что сотрудница МУС обвинила Хана в неоднократном принуждении к половым актам во время официальных поездок и в Гааге. По ее словам, он также пытался заставить ее отозвать обвинения, ссылаясь на чувствительность расследования МУС относительно действий Израиля в секторе Газа.

Эти обвинения появились незадолго до того, как Хан подал запрос на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта за вероятные военные преступления.

Впоследствии США внесли Карима Хана в санкционный список из-за решения МУС по ордеру на арест Нетаньяху.

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