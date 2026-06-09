МУС отстранил главного прокурора Карима Хана, выдавшего ордер на арест Путина: причина
- Главного прокурора Международного уголовного суда Карима Хана отстранили от обязанностей из-за обвинений в сексуальных домогательствах.
- Решение приняло Бюро Ассамблеи государств-участников Римского статута на основании отчета надзорного органа ООН, доказательств и рекомендаций судебных экспертов.
- Карим Хан был связан с резонансными делами МУС, включая ордера на арест Владимира Путина и Биньямина Нетаньяху.
Главный прокурор МУС Карим Хан был отстранен из-за обвинений в сексуальных домогательствах.
Генпрокурор МУС Карим Хан отстранен из-за обвинений против него
Бюро Ассамблеи государств-участников Римского устава Международного уголовного суда отстранило главного прокурора МУС Карима Хана от исполнения обязанностей из-за обвинений в сексуальных домогательствах.
Решение вступило в силу немедленно, однако окончательное заключение по делу должно быть принято позже, сообщили на сайте Международного уголовного суда.
В заявлении говорится, что решение Бюро основывалось на отчете Управления служб внутреннего надзора ООН, собранных доказательствах, рекомендациях специальной группы судебных экспертов, а также письменных пояснениях.
Кроме того, Бюро передало дисциплинарное производство по Хану на рассмотрение Ассамблеи государств-участников МУС.
Карим Хан занимал должность главного прокурора МУС и был причастен к резонансным делам, в частности к выдаче ордеров на арест президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху.
В мае 2025 года Хан временно покинул пост на фоне завершения расследования ООН относительно вероятных сексуальных домогательств с его стороны.
Ранее The Wall Street Journal сообщала, что сотрудница МУС обвинила Хана в неоднократном принуждении к половым актам во время официальных поездок и в Гааге. По ее словам, он также пытался заставить ее отозвать обвинения, ссылаясь на чувствительность расследования МУС относительно действий Израиля в секторе Газа.
Эти обвинения появились незадолго до того, как Хан подал запрос на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта за вероятные военные преступления.
Впоследствии США внесли Карима Хана в санкционный список из-за решения МУС по ордеру на арест Нетаньяху.