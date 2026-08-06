Суддя Великої палати Верховного суду Лев Кишакевич, якого Україна висунула кандидатом на посаду судді Міжнародного кримінального суду (МКС), не відповідає кваліфікаційним вимогам для призначення.

Такий висновок зробив Консультативний комітет з номінації суддів МКС після оцінювання кандидата.

Кандидатуру Льва Кишакевича не схвалили у МКС: що відомо

У документі зазначається, що, відповідно до Римського статуту, кандидати на посаду судді МКС повинні вільно володіти щонайменше однією з двох робочих мов суду – англійською або французькою.

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За результатами співбесіди комітет встановив, що Лев Кишакевич не володіє французькою мовою, а рівень його англійської є недостатнім для виконання обов’язків судді Міжнародного кримінального суду.

– Комітет висловлює жаль з приводу того, що мовні навички кандидата, продемонстровані під час співбесіди, не дозволили Комітету належним чином оцінити його кваліфікацію та придатність до посади відповідно до статті 36 Римського статуту, – йдеться у звіті.

Також у документі зазначено, що кандидат не склав добровільний мовний тест, який проводив Відділ мовних послуг Секретаріату МКС.

Через мовні обмеження Консультативний комітет заявив, що не зміг повною мірою оцінити знання кандидатом Римського статуту, практики Міжнародного кримінального суду та його розуміння ключових аспектів міжнародного кримінального права.

Зокрема, комітет не мав можливості належно оцінити компетентність кандидата щодо юрисдикції суду, судових процедур, прав потерпілих, міжнародного співробітництва та механізмів виконання рішень МКС.

У підсумку члени комітету дійшли висновку, що мовні обмеження не дозволять кандидату “зробити негайний внесок у роботу суду”.

За результатами оцінювання комітет констатував, що кандидат не відповідає вимогам для призначення суддею Міжнародного кримінального суду.

Однак, попри негативний висновок щодо відповідності вимогам, Консультативний комітет позитивно оцінив професійний шлях Лева Кишакевича.

У звіті зазначено, що він має понад 30 років досвіду роботи у сфері кримінального права та кримінального процесу. Із травня 2023 року Кишакевич працює суддею Великої палати Верховного суду, а до цього входив до складу Касаційного кримінального суду.

Комітет відзначив його досвід розгляду складних кримінальних проваджень, зокрема справ, пов’язаних із воєнними злочинами, участь у судовій реформі та підготовці рекомендацій щодо розгляду таких справ.

Водночас експерти звернули увагу на те, що кандидат не має міжнародного професійного досвіду.

Під час перевірки комітет також не висловив зауважень щодо моральних якостей кандидата. Остаточний розгляд цього питання, як зазначено у звіті, тривав паралельно з процедурою належної перевірки.

Нагадаємо, Україна офіційно стала 125-ю державою-учасницею Римського статуту 1 січня 2025 року та отримала право висувати свого кандидата до складу суддів Міжнародного кримінального суду.

8 квітня 2026 року конкурсна комісія за результатами співбесід визначила основним кандидатом від України суддю Великої палати Верховного суду Лева Кишакевича для участі у виборах суддів МКС.

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