В ближайшее время состоится заседание СНБО по ситуации на украинских дорогах. Необходимо усилить ответственность для тех, кто систематически нарушает ПДД и презирает жизнь.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

Зеленский о нарушении ПДД

– Очередной совершенно неадекватный случай сегодня был в столице, когда машина на скорости столкнулась с другой и вылетела на тротуар. За рулем был человек, который уже очень давно должен потерять, если честно, право быть водителем, — заявил Зеленский.

По словам президента, были петиции относительно ситуации на дорогах и обращения, в частности, от Алексея Глушича – отца 12-летнего Григория, который был одним из четырех убитых в ДТП, когда автомобиль въехал в подземный переход в Киеве.

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По мнению Зеленского, нужно усиливать ответственность тех, кто систематически нарушает правила на дороге и презирает жизнь. Он считает, что нужны не косметические изменения в правилах и ответственности, а действенные шаги.

Президент рассчитывает, что секретарь СНБО Игорь Клименко привлечет парламентариев, общественные организации и все необходимые государственные институции, чтобы подготовить соответствующие изменения.

Как объяснил Зеленский, нужно создавать условия, когда жизнь действительно находится под защитой.

Зеленский о ситуации на фронте

Президент провел совещание с военными и временным исполняющим обязанности министра обороны Украины. Он заявил, что главным вопросом стала ситуация на фронте.

– Определили дополнительные организационные решения и необходимые средства, чтобы на Славянском направлении, в Константиновке, в районах Покровска усилить возможности наших подразделений, – сказал он.

Очень важно, чтобы опытные командиры получали больше возможностей действовать. Зеленский анонсировал новые решения на уровне корпусов и группировок и согласовал первую часть кадровых назначений, которые они обсуждали с главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым.

– Пять решений уже есть, будут еще, – утверждает президент.

Зеленский об ударах по территории РФ

В то же время Украина продолжает дальнобойные операции по территории Российской Федерации. По словам Зеленского, был доклад по результатам первой половины августа.

– Приоритеты дипстрайков к сентябрю уже определены. Также говорили с Евгением Хмарой о дополнительных финансах, средствах и нужных Украине попаданиях, – сказал Зеленский.

Кроме кинетических санкций и дальнобойной работы, Украина работает по всем другим направлениям санкций. Сегодня скоординировались с разведками, МИД, специальными службами, когда и от кого из партнеров Украина ожидает новые пакеты санкций по тем направлениям, которые способны ограничить российские активные военные возможности.

Некоторые вещи, которые являются критическими для российской агрессии, но до сих пор поставляются в РФ даже из тех стран, которые входят в Группу семи и точно не заинтересованы, чтобы кремлевский диктатор Владимир Путин затягивал войну и увеличивал масштаб ударов, утверждает Зеленский.

По мнению президента, все партнеры должны знать, что зависит от них, как каждый санкционный шаг влияет на приближение мира и спасение жизней. Также он добавил, что продолжается работа по проведению новых обменов, поэтому выразил надежду на результаты.

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