Мечтал быть программистом: что известно о 12-летнем мальчике, чью жизнь оборвала ДТП в Киеве
Жертвой смертельного ДТП в Соломенском районе Киева стал 12-летний Григорий Глушич. Мальчик погиб вечером 5 июня после того, как автомобиль Mercedes-Benz на скорости въехал в подземный переход.
Об этом сообщают его тетя Екатерина Терлецкая и Киевская Вальдорфская школа София, где учился подросток.
ДТП в Киеве: что известно о погибшем мальчике
В школе рассказали, что в этом году подросток окончил шестой класс. В день смертельной автокатастрофы был его последний учебный день.
Мама одного из одноклассников рассказала журналистам, что Григорий был хорошим мальчиком, ответственным и достаточно взрослым для своего возраста.
Он собирался переходить в другой лицей. Подросток мечтал стать программистом и уже готовился к вступительному тесту в физико-математический лицей.
Одноклассник Иван поделился, что у Григория осталась старшая сестра. Его папа служит в рядах Вооруженных Сил Украины.
5 июня в результате смертельного ДТП в Киеве погибли четыре человека, среди которых есть 12-летний мальчик и двое полицейских. Также в автокатастрофе пострадали три человека.
Правоохранители сообщили о подозрении 49-летнему водителю Mercedes-Benz, на скорости въехавшему в подземный переход в Соломенском районе Киева. За последние полтора года водителя 10 раз штрафовали за нарушение правил дорожного движения.