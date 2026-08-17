Украина утвердила приоритеты для дальнобойных ударов на территории Российской Федерации на следующие недели и сентябрь 2026 года.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам доклада по фронту.

Зеленский об ударах Украины по РФ

– Много деталей о направлениях в Донецкой области: ситуация в Константиновке, Славянское направление, Покровское. Есть обновленные данные о задачах российской армии в соответствующих районах и готовим наше противодействие, – заявил Зеленский.

Президент поблагодарил все украинские подразделения, которые реально защищают позиции и искусно применяют дроны необходимых типов.

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По словам Зеленского, временный исполняющий обязанности министра обороны Евгений Хмара доложил о защите украинских городов, общин и прифронтовой логистики от российских дронов.

По мнению президента, нужно добавить ресурсы для этого. Вместе с главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым они определили, какие дополнительные организационные шаги могут усилить защиту по наиболее интенсивным направлениям.

В то же время Зеленский добавил, что определил готовить кадровые решения, предложенные главнокомандующим ВСУ.

Отдельно во время доклада обсудили состояние выполнения дальнобойных операций за первую половину августа.

Как утверждает Зеленский, во время встречи подтвердили приоритеты дипстрайков на следующие недели и сентябрь. По мнению президента, подтвержденный российский ущерб доказывает верность направления украинского дальнобойного курса.

Фото : Офис президента

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