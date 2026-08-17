Найближчим часом відбудеться засідання РНБО щодо ситуації на українських дорогах. Необхідно посилити відповідальність для тих, хто систематично порушує ПДР та зневажає життя.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Зеленський про порушення ПДР

– Черговий абсолютно неадекватний випадок сьогодні був у столиці, коли машина на швидкості зіткнулася з іншою та вилетіла на тротуар. За кермом була людина, яка вже дуже давно мала б втратити, якщо чесно, право бути водієм, – заявив Зеленський.

За словами президента, були петиції щодо ситуації на дорогах та звернення, зокрема, від Олексія Глушича – батька 12-річного Григорія, який був одним із чотирьох убитих у ДТП, коли авто в’їхало у підземний перехід у Києві.

Зараз дивляться

На думку Зеленського, треба посилювати відповідальність тих, хто систематично порушує правила на дорозі та зневажає життя. Він вважає, що потрібні не косметичні зміни до правил і відповідальності, а дієві кроки.

Президент розраховує, що секретар РНБО Ігор Клименко залучить парламентарів, громадські організації та всі необхідні державні інституції, щоб підготувати відповідні зміни.

Як пояснив Зеленський, треба створювати умови, коли життя справді перебуває під захистом.

Зеленський про ситуацію на фронті

Президент провів нараду з військовими та тимчасовим виконувачем обов’язків міністра оборони України. Він заявив, що головним питанням стала ситуація на фронті.

– Визначили додаткові організаційні рішення та необхідні засоби, щоб на Слов’янському напрямку, в Костянтинівці, в районах Покровська посилити можливості наших підрозділів, – сказав він.

Дуже важливо, щоб досвідчені командири отримували більше спроможностей діяти. Зеленський анонсував нові рішення на рівні корпусів та угруповань та погодив першу частину кадрових призначень, які вони обговорювали з головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим.

– П’ять рішень уже є, будуть ще, – стверджує президент.

Зеленський про удари по території РФ

Водночас Україна продовжує далекобійні операції по території Російської Федерації. За словами Зеленського, була доповідь по результатах за першу половину серпня.

– Пріоритети дипстрайків до вересня вже визначені. Також говорили з Євгенієм Хмарою про додаткові фінанси, засоби та потрібні Україні влучання, – сказав Зеленський.

Окрім кінетичних санкцій та далекобійної роботи, Україна працює щодо всіх інших напрямків санкцій. Сьогодні скоординувалися з розвідками, МЗС, спеціальними службами, коли та від кого з партнерів Україна очікує нові пакети санкцій за тими напрямками, які здатні обмежити російські активні військові можливості.

Деякі речі, які є критичними для російської агресії, але вони досі постачаються в РФ навіть із тих країн, які входять у Групу семи та точно не зацікавлені, щоб кремлівський диктатор Володимир Путін затягував війну та збільшував масштаб ударів, стверджує Зеленський.

На думку президента, всі партнери мають знати, що залежить від них, як кожен санкційний крок впливає на наближення миру та на порятунок життів. Також він додав, що триває робота для проведення нових обмінів, тому висловив сподівання на результати.

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