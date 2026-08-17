ДТП возле Дворца Украина в Киеве: BMW влетел в летнюю террасу ресторана и опрокинулся
- ДТП произошло 17 августа на Большой Васильковской возле метро Дворец Украины.
- Столкнулись два автомобиля BMW.
- Полиция определяет обстоятельства и механизм аварии.
В Киеве 17 августа произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. Одна из машин после столкновения влетела на летнюю террасу кафе и опрокинулась.
Об этом сообщает полиция Киева.
ДТП возле Дворца Украины
Авария произошла около 11:30 на улице Большой Васильковской возле станции метро Дворец Украины.
По информации полиции, столкнулись два автомобиля BMW. От удара одна из машин выехала на территорию летней террасы заведения и опрокинулась.
В полиции Киева сообщили Фактам ICTV, что в результате ДТП никто не погиб, однако есть один пострадавший. Им оказался 36-летний водитель одного из автомобилей. Мужчину госпитализировали, его состояние удовлетворительное.
Информации о других пострадавших пока нет.
На месте аварии работают следственно-оперативная группа столичного главка по расследованию ДТП и патрульные полицейские. Стражи порядка устанавливают все обстоятельства аварии и механизм столкновения.
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