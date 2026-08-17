В Киеве 17 августа произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. Одна из машин после столкновения влетела на летнюю террасу кафе и опрокинулась.

Об этом сообщает полиция Киева.

ДТП возле Дворца Украины

Авария произошла около 11:30 на улице Большой Васильковской возле станции метро Дворец Украины.

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По информации полиции, столкнулись два автомобиля BMW. От удара одна из машин выехала на территорию летней террасы заведения и опрокинулась.

В полиции Киева сообщили Фактам ICTV, что в результате ДТП никто не погиб, однако есть один пострадавший. Им оказался 36-летний водитель одного из автомобилей. Мужчину госпитализировали, его состояние удовлетворительное.

Информации о других пострадавших пока нет.

На месте аварии работают следственно-оперативная группа столичного главка по расследованию ДТП и патрульные полицейские. Стражи порядка устанавливают все обстоятельства аварии и механизм столкновения.

5 июня в Киеве на перекрестке улиц Вадима Гетьмана и Ушинского произошло смертельное ДТП. Водитель Mercedes-Benz превысил скорость, не справился с управлением и влетел в подземный пешеходный переход, где находились люди.

В результате ДТП погибли два участковых офицера полиции, женщина и 12-летний мальчик, мечтавший стать программистом. Еще три человека, в том числе пассажирка автомобиля, получили травмы.

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