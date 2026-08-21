Война в Украине продолжается уже пятый год подряд, поэтому вопрос мобилизации остается одним из наиболее актуальных. Из-за необходимости доукомплектования воинских частей периодически возникают разговоры о возможности мобилизации женщин.

Будет ли женская мобилизация в 2027 году, что об этом говорят представители власти и юристы, читайте в материале Фактов ICTV.

Почему так часто говорят о женской мобилизации

В августе в Украине снова заговорили о возможной мобилизации женщин. Толчком стали несколько петиций, появившихся на сайте Кабинета министров 9 и 10 августа. У одних предлагали усилить военный учет женщин, у других ввести одинаковую военную обязанность для мужчин и женщин.

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После появления петиций тему начали активно обсуждать юристы и бывшие чиновники. В частности, свое мнение высказал бывший министр обороны Алексей Резников.

В интервью Радио Свобода он заявил, что Украине следует менять подход к воинской обязанности и готовить общество к более широкому участию граждан в обороне страны.

Резников: женщины должны защищать страну вместе с мужчинами

Алексей Резников считает, что из-за постоянной угрозы со стороны России Украине нужно менять общественное отношение к защите государства. По его мнению, женщины должны быть готовы участвовать в обороне страны и проходить службу в соответствии с установленной процедурой.

При этом экс-министр уточнил, что не говорит о немедленном введении принудительной мобилизации женщин. По его мнению, начинать нужно с информационной кампании и формирования в обществе понимания того, что защита государства может быть общей обязанностью.

Если общество будет готово к таким изменениям, после этого, по его словам, Верховная Рада может принять соответствующий закон. Далее можно будет перейти к подготовке людей и распределению по разным направлениям службы.

В качестве примера Резников привел Израиль, где женщины также проходят военную службу. При этом, по его словам, речь идет не только о боевых должностях. Человек может работать по своей специальности и заменить военнослужащего на должности, где его гражданский опыт будет полезен.

В конце интервью Резников также отметил, что во время работы министром обороны не предлагал президенту ввести военный учет для всех женщин и мужчин.

В ЦПД рассказали, будет ли мобилизация женщин в ближайшее время

После интервью Алексея Резникова тему женской мобилизации снова прокомментировал глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Он заявил, что лично не считает мобилизацию женщин нужной. Также Коваленко подверг критике постоянные комментарии по этому вопросу от экспертов, бывших должностных лиц и других людей, которые не проходят службу.

— Лично считаю, что мобилизация женщин не нужна. Как не нужны и постоянные комментарии по этому поводу разных экспертов, экс-министров и людей, которые сами не служат, а хотят попасть в громкие заголовки, — подчеркнул Коваленко.

По его словам, женщины уже служат в силах обороны Украины добровольно.

Могут ли сейчас мобилизовать женщину без ее согласия

Действующее законодательство предусматривает, что женщины могут состоять на военном учете. Однако сам военный учет не означает автоматического призыва.

Об этом рассказала адвокат Legal Strategy Виолетта Монастырская. По ее словам, согласно части 12 статьи 1 закона Украины О воинской обязанности и военной службе, состоящие на воинском учете женщины могут быть призваны на военную службу или привлечены к работам по обеспечению обороны государства во время военного положения только добровольно.

То есть женщину не могут принудительно призвать на военную службу только потому, что она состоит на воинском учете.

В мирное время женщины могут также проходить военную службу или службу в военном резерве добровольно, в частности по контракту.

Кто из женщин должен стать на воинский учет

Виолетта Монастырская объяснила, что правила воинского учета для разных категорий женщин отличаются.

На воинский учет призывников по собственному заявлению принимают женщин, желающих пройти базовую военную службу. Обязательно на воинский учет должны стать женщины с медицинским или фармацевтическим образованием, если они пригодны к службе по состоянию здоровья и возрасту.

Женщины, имеющие профессию или специальность, родственную военно-учетной специальности, могут стать на воинский учет добровольно.

Адвокат отмечает, что даже обязательное пребывание на воинском учете для женщин с медицинским или фармацевтическим образованием не означает автоматического призыва в армию.

Начнется ли мобилизация женщин в Украине

Как рассказала на странице в Facebook экс-замминистра обороны Анна Маляр, в вопросах мобилизации женщин ключевое решение всегда зависело от потребностей Вооруженных Сил Украины, которые определяет Генеральный штаб на основе соответствующих расчетов.

Она отметила, что, начиная с 2022 года, Генштаб проводил необходимые расчеты и публично сообщал, что на момент их проведения потребности в мобилизации женщин в ВСУ не было.

Маляр также отметила, что на протяжении всех лет полномасштабной войны женщины имели возможность добровольно вступать в ряды ВСУ и выполнять боевые задания, в частности, на переднем крае. Принудительно направлять женщин на передовую не было практики.

Поэтому, по ее мнению, и нынешнюю дискуссию о возможной мобилизации женщин должен оценивать, прежде всего, Генеральный штаб с учетом актуальных расчетов и потребности армии в личном составе.

Могут ли в Украине принять решение по мобилизации женщин

По состоянию на данный момент закон не предусматривает принудительную мобилизацию женщин. Действующая норма определяет, что их призыв во время военного положения возможен добровольно.

Адвокат Олег Лукьянчиков отмечает, что само появление петиции не может стать основанием для введения обязательной мобилизации женщин. Для этого придется внести изменения в действующее законодательство, поскольку сейчас оно предусматривает другой порядок.

Даже если петиция наберет необходимые 25 тыс. подписей, это не означает автоматического изменения правил мобилизации. В таком случае ее должен рассмотреть Кабинет Министров и ответить. Для изменения законодательных норм требуется отдельный законодательный процесс.

По словам адвоката, сначала должен быть разработан соответствующий законопроект, затем его должна рассмотреть и принять Верховная Рада, а затем документ должен подписать Президент.

Поэтому сама петиция не означает, что женщин без детей начнут мобилизовать. Для этого сначала необходимо пройти установленную законом процедуру и изменить существующие нормы.

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