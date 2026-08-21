Війна в Україні триває вже п’ятий рік поспіль, тому питання мобілізації залишається одним із найбільш актуальних. Через потребу у доукомплектуванні військових частин періодично виникають розмови про можливість мобілізації жінок.

Чи буде жіноча мобілізація у 2027 році, що про це говорять представники влади та юристи, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Чому так часто говорять про жіночу мобілізацію

У серпні в Україні знову заговорили про можливу мобілізацію жінок. Поштовхом стали кілька петицій, які з’явилися на сайті Кабінету міністрів 9 та 10 серпня. В одних пропонували посилити військовий облік жінок, в інших запровадити однаковий військовий обов’язок для чоловіків і жінок.

Зараз дивляться

Після появи петицій тему почали активно обговорювати юристи та колишні посадовці. Зокрема, свою думку висловив колишній міністр оборони Олексій Резніков.

В інтерв’ю Радіо Свобода він заявив, що Україні варто змінювати підхід до військового обов’язку та готувати суспільство до ширшої участі громадян в обороні країни.

Резніков: жінки мають захищати країну разом із чоловіками

Олексій Резніков вважає, що через постійну загрозу з боку Росії Україні потрібно змінювати суспільне ставлення до захисту держави. На його думку, жінки також мають бути готові брати участь в обороні країни та проходити службу відповідно до встановленої процедури.

При цьому ексміністр уточнив, що не говорить про негайне запровадження примусової мобілізації жінок. На його думку, починати потрібно з інформаційної кампанії та формування в суспільстві розуміння того, що захист держави може бути спільним обов’язком.

Якщо суспільство буде готове до таких змін, після цього, за його словами, Верховна Рада може ухвалити відповідний закон. Далі можна буде перейти до підготовки людей та розподілу за різними напрямами служби.

Як приклад Резніков навів Ізраїль, де жінки також проходять військову службу. При цьому, за його словами, йдеться не лише про бойові посади. Людина може працювати за своєю спеціальністю та замінити військовослужбовця на посаді, де її цивільний досвід буде корисним.

Наприкінці інтерв’ю Резніков також зазначив, що під час роботи міністром оборони не пропонував президенту запровадити військовий облік для всіх жінок і чоловіків.

У ЦПД розповіли, чи буде мобілізація жінок найближчим часом

Після інтерв’ю Олексія Резнікова тему жіночої мобілізації знову прокоментував голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Він заявив, що особисто не вважає мобілізацію жінок потрібною. Також Коваленко розкритикував постійні коментарі щодо цього питання від експертів, колишніх посадовців та інших людей, які не проходять службу.

— Особисто вважаю, що мобілізація жінок непотрібна. Як непотрібні і постійні коментарі з цього приводу різних експертів, ексміністрів та людей, які самі не служать, а лише хочуть потрапити в гучні заголовки, — наголосив Коваленко.

За його словами, жінки вже служать у Силах оборони України добровільно.

Чи можуть зараз мобілізувати жінку без її згоди

Чинне законодавство передбачає, що жінки можуть перебувати на військовому обліку. Проте сам військовий облік не означає автоматичного призову.

Про це розповіла адвокатка Legal Strategy Віолета Монастирська. За її словами, відповідно до частини 12 статті 1 Закону України Про військовий обов’язок і військову службу, жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу або залучені до робіт із забезпечення оборони держави під час воєнного стану лише добровільно.

Тобто нині жінку не можуть примусово призвати на військову службу лише через те, що вона перебуває на військовому обліку.

У мирний час жінки також можуть проходити військову службу або службу у військовому резерві добровільно, зокрема за контрактом.

Хто з жінок має стати на військовий облік

Віолета Монастирська пояснила, що правила військового обліку для різних категорій жінок відрізняються.

На військовий облік призовників за власною заявою беруть жінок, які хочуть пройти базову військову службу. Обов’язково на військовий облік військовозобов’язаних мають стати жінки з медичною або фармацевтичною освітою, якщо вони придатні до служби за станом здоров’я та віком.

Жінки, які мають професію або спеціальність, споріднену з військово-обліковою спеціальністю, можуть стати на військовий облік добровільно.

Адвокатка наголошує, що навіть обов’язкове перебування на військовому обліку для жінок із медичною чи фармацевтичною освітою не означає автоматичного призову до війська.

Чи почнеться мобілізація жінок в Україні

Як розповіла на сторінці у Facebook ексзаступниця міністра оборони Ганни Маляр, у питаннях мобілізації жінок ключове рішення завжди залежало від потреб Збройних Сил України, які визначає Генеральний штаб на основі відповідних розрахунків.

Вона зазначила, що починаючи з 2022 року Генштаб проводив необхідні розрахунки та публічно повідомляв, що на момент їх проведення потреби в мобілізації жінок до ЗСУ не було.

Маляр також наголосила, що протягом усіх років повномасштабної війни жінки мали можливість добровільно вступати до лав ЗСУ та виконувати бойові завдання, зокрема на передньому краї. Примусово направляти жінок на передову не було практики.

Тому, на її думку, і нинішню дискусію щодо можливої мобілізації жінок має оцінювати передусім Генеральний штаб — з урахуванням актуальних розрахунків та реальної потреби армії в особовому складі.

Чи можуть в Україні прийняти рішення щодо мобілізації жінок

Станом на зараз закон не передбачає примусової мобілізації жінок. Чинна норма визначає, що їхній призов під час воєнного стану можливий добровільно.

Адвокат Олег Лук’янчиков зазначає, що сама поява петиції не може стати підставою для запровадження обов’язкової мобілізації жінок. Для цього доведеться внести зміни до чинного законодавства, оскільки зараз воно передбачає інший порядок.

Навіть якщо петиція набере необхідні 25 тис. підписів, це не означає автоматичної зміни правил мобілізації. У такому випадку її має розглянути Кабінет Міністрів та надати відповідь. Для зміни законодавчих норм потрібен окремий законодавчий процес.

За словами адвоката, спочатку має бути розроблений відповідний законопроєкт, потім його повинна розглянути та ухвалити Верховна Рада, а після цього документ має підписати Президент.

Тому сама петиція не означає, що жінок без дітей почнуть мобілізувати. Для цього спочатку необхідно пройти встановлену законом процедуру та змінити чинні норми.

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