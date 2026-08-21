В Украине женщины, имеющие медицинское или фармацевтическое образование, должны состоять на военном учете. Также они должны соблюдать правила военного учета.

Женщины, состоящие на военном учете, должны появляться за повесткой и проходить ВЛК в предусмотренных законом случаях. За нарушение правил военного учета для них предусмотрена ответственность в виде штрафов.

Могут ли женщины выезжать за границу в 2026 году и нужны ли дополнительные документы, читайте в материале Фактов ICTV.

Сейчас смотрят

Кто из женщин должен стать на военный учет

Адвокат Виолета Монастырская рассказала, что обязательно стать на военный учет должны женщины, которые получили медицинскую или фармацевтическую специальность в учреждении профессионального, профессионального предвысшего или высшего образования. Это касается тех, кто пригоден к военной службе по состоянию здоровья и возрасту.

Для женщин, имеющих другие специальности или профессии, родственные военно-учетным специальностям, постановка на учет происходит по собственному желанию.

То есть, обязанность стать на военный учет не распространяется на всех украинок.

Запрещен ли выезд женщин за границу

После постановки на военный учет женщина должна соблюдать установленные правила. В частности, речь идет о явке по повестке и прохождении ВЛК.

За нарушение правил военного учета женщины могут привлекаться к административной ответственности. То есть штрафы за такие нарушения касаются не только мужчин.

Таким образом, для женщин, состоящих на военном учете, действуют соответствующие требования по учету, а за их несоблюдение предусмотрена ответственность.

Могут ли женщины выезжать за границу во время военного положения

Что касается выезда за границу, то для женщин действуют другие правила, чем для мужчин призывного возраста. Общего ограничения на пересечение государственной границы для украинок нет.

Как пояснила Виолетта Монастырская, правила выезда женщин за границу утверждены в постановлении Кабмина №57.

Само пребывание женщины на военном учете не является основанием для запрещения выезда. Поэтому даже женщины, имеющие медицинское или фармацевтическое образование и состоящие на военном учете, могут пересекать государственную границу.

Кому из украинских женщин запрещен выезд за границу

Адвокат рассказала, что отдельные ограничения ранее касались женщин, работавших в органах государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятиях и других учреждениях, указанных в правилах пересечения границы.

Речь идет о пункте 2-14 Правил. Он предусматривал особый порядок выезда для определенных категорий работников, в частности, возможность пересечения границы на основании решения о служебной командировке.

В мае 2026 года правительство изменило эти правила. Постановлением №623 из пункта 2-14 были исключены женщины. Поэтому предусмотренное настоящим пунктом ограничение на выезд больше на них не распространяется. Постановление вступило в силу 20 мая 2026 года.

Итак, для женщин в 2026 году нет общего запрета на выезд из Украины. Наличие медицинского или фармацевтического образования и пребывания на военном учете само по себе не лишает женщину возможности пересекать государственную границу.

Но к категории женщин, для которых в 2026 году действуют общие правила пересечения границы, не относятся военнослужащие. Для них предусмотрен отдельный порядок, определенный пунктом 2-15 Правил пересечения государственной границы. Его положения не изменялись.

Украинские военнослужащие, как и военные, могут выехать за пределы страны только в определенных случаях. Это может быть служебная командировка, лечение или отпуск. Для пересечения границы в таких ситуациях необходимо соответствующее разрешение командования воинской части.

Есть и другие обстоятельства, по которым женщине могут отказать в выезде из Украины:

При прохождении пограничного контроля проверяют информацию о гражданине по соответствующим правоохранительным базам.

В частности, пересечение границы могут запретить по решению суда. Такое ограничение может применяться, например, в отношении человека, находящегося в розыске или подозреваемого в уголовном производстве.

Отдельным основанием для ограничения выезда могут стать неисполненные решения суда и связанные с ними исполнительные производства. Речь идет, в частности, о значительной задолженности по уплате алиментов, коммунальных услуг или других обязательств, по которым есть решение суда.

В таких случаях пол человека не имеет значения. Если в отношении гражданина установлено законное ограничение на выезд, пограничники применяют его независимо от того, мужчина или женщина.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.