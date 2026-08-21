В Україні жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту, повинні перебувати на військовому обліку. Також вони повинні дотримуватися правил військового обліку.

Жінки, які перебувають на військовому обліку, мають з’являтися за повісткою та проходити ВЛК у передбачених законом випадках. За порушення правил військового обліку для них також передбачена відповідальність у вигляді штрафів.

Чи можуть жінки виїздити за кордон у 2026 році та чи потрібні для цього додаткові документи, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Хто з жінок повинен стати на військовий облік

Адвокатка Віолета Монастирська розповіла, що обов’язково стати на військовий облік мають жінки, які здобули медичну або фармацевтичну спеціальність у закладі професійної, фахової передвищої або вищої освіти. Це стосується тих, хто придатний до військової служби за станом здоров’я та віком.

Для жінок, які мають інші спеціальності або професії, споріднені з військово-обліковими спеціальностями, постановка на облік відбувається за власним бажанням.

Тобто обов’язок стати на військовий облік не поширюється на всіх українок.

Чи заборонений виїзд жінок за кордон

Після постановки на військовий облік жінка повинна дотримуватися встановлених правил. Зокрема, йдеться про явку за повісткою та проходження ВЛК.

За порушення правил військового обліку жінок можуть притягувати до адміністративної відповідальності. Тобто штрафи за такі порушення стосуються не лише чоловіків.

Таким чином, для жінок, які перебувають на військовому обліку, діють відповідні вимоги щодо обліку, а за їх недотримання передбачена відповідальність.

Чи можуть жінки виїздити за кордон під час воєнного стану

Щодо виїзду за кордон, то для жінок діють інші правила, ніж для чоловіків призовного віку. Загального обмеження на перетин державного кордону для українок немає.

Як пояснила Віолета Монастирська, правила виїзду жінок за кордон затверджені у постанові Кабміну №57.

Саме перебування жінки на військовому обліку не є підставою для заборони виїзду. Тому навіть жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту та перебувають на військовому обліку, можуть перетинати державний кордон.

Кому з українських жінок заборонений виїзд за кордон

Адвокатка розповіла, що окремі обмеження раніше стосувалися жінок, які працювали в органах державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємствах та інших установах, зазначених у правилах перетину кордону.

Йдеться про пункт 2-14 Правил. Він передбачав особливий порядок виїзду для визначених категорій працівників, зокрема можливість перетину кордону на підставі рішення про службове відрядження.

У травні 2026 року уряд змінив ці правила. Постановою №623 із пункту 2-14 виключили жінок. Тому передбачене цим пунктом обмеження на виїзд більше на них не поширюється. Постанова набрала чинності 20 травня 2026 року.

Отже, для жінок у 2026 році немає загальної заборони на виїзд з України. Наявність медичної чи фармацевтичної освіти та перебування на військовому обліку саме по собі не позбавляє жінку можливості перетинати державний кордон.

Але до категорії жінок, для яких у 2026 році діють загальні правила перетину кордону, не належать військовослужбовиці. Для них передбачений окремий порядок, визначений пунктом 2-15 Правил перетинання державного кордону. Його положення не змінювалися.

Українські військовослужбовиці, як і чоловіки-військові, можуть виїхати за межі країни лише у визначених випадках. Це може бути службове відрядження, лікування або відпустка. Для перетину кордону в таких ситуаціях необхідний відповідний дозвіл командування військової частини.

Є й інші обставини, через які жінці можуть відмовити у виїзді з України:

Під час проходження прикордонного контролю перевіряють інформацію про громадянина за відповідними правоохоронними базами.

Зокрема, перетин кордону можуть заборонити за рішенням суду. Таке обмеження може застосовуватися, наприклад, щодо людини, яка перебуває в розшуку або є підозрюваною у кримінальному провадженні.

Окремою підставою для обмеження виїзду можуть стати невиконані рішення суду та пов’язані з ними виконавчі провадження. Йдеться, зокрема, про значну заборгованість зі сплати аліментів, комунальних послуг або інші зобов’язання, щодо яких є рішення суду.

У таких випадках стать людини значення не має. Якщо щодо громадянина встановлено законне обмеження на виїзд, прикордонники застосовують його незалежно від того, чоловік це чи жінка.

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