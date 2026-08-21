Кит Келлог приехал в Украину: посетил Одесский порт и увидел последствия ударов РФ
- В Одессе американской делегации рассказали, как морские порты продолжают работать во время войны.
- Визит не ограничился осмотром порта: стороны обсуждали американские инвестиции и крупные инфраструктурные проекты.
Бывший специальный посланник президента США по вопросам Украины Кит Келлог посетил Одесский морской порт.
Американской делегации показали последствия российских ударов и рассказали, как украинские порты продолжают работать в условиях полномасштабной войны.
О визите Келлога 21 августа сообщили в Министерстве восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины.
Келлог посетил Одесский порт: что обсудили
Во время визита Келлог осмотрел повреждения портовой инфраструктуры, нанесенные российскими атаками.
К встрече присоединились министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, глава Администрации морских портов Украины Николай Кравчук, глава Одесской ОВА Олег Кипер и командующий Военно-морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа.
В ходе переговоров обсуждались вопросы безопасности судоходства в Черном море, работа Украинского морского коридора, восстановление поврежденных портов и укрепление экспортных маршрутов.
Отдельной темой стало привлечение американского бизнеса и инвестиций к восстановлению и развитию Украины. Среди приоритетных направлений — концессионные проекты в порту Черноморск, развитие автомобильной и железнодорожной инфраструктуры, а также систем водоснабжения.
Также обсудили сотрудничество в рамках Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления. С помощью этого механизма планируется привлекать компании из США, финансовые учреждения и поставщиков технологий к реализации проектов, в частности в транспортной и логистической сферах.
Напомним, в июне Кит Келлог заявил, что переговоры между Украиной, США и Россией фактически приостановлены, и отметил, что «это хорошо». Келлог добавил, что планирует визит в Украину в конце лета 2026 года.