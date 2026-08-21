Бывший специальный посланник президента США по вопросам Украины Кит Келлог посетил Одесский морской порт.

Американской делегации показали последствия российских ударов и рассказали, как украинские порты продолжают работать в условиях полномасштабной войны.

О визите Келлога 21 августа сообщили в Министерстве восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины.

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Во время визита Келлог осмотрел повреждения портовой инфраструктуры, нанесенные российскими атаками.

К встрече присоединились министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, глава Администрации морских портов Украины Николай Кравчук, глава Одесской ОВА Олег Кипер и командующий Военно-морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа.

В ходе переговоров обсуждались вопросы безопасности судоходства в Черном море, работа Украинского морского коридора, восстановление поврежденных портов и укрепление экспортных маршрутов.

Отдельной темой стало привлечение американского бизнеса и инвестиций к восстановлению и развитию Украины. Среди приоритетных направлений — концессионные проекты в порту Черноморск, развитие автомобильной и железнодорожной инфраструктуры, а также систем водоснабжения.

Также обсудили сотрудничество в рамках Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления. С помощью этого механизма планируется привлекать компании из США, финансовые учреждения и поставщиков технологий к реализации проектов, в частности в транспортной и логистической сферах.

Напомним, в июне Кит Келлог заявил, что переговоры между Украиной, США и Россией фактически приостановлены, и отметил, что «это хорошо». Келлог добавил, что планирует визит в Украину в конце лета 2026 года.

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