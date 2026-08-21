Колишній спецпосланець президента США з питань України Кіт Келлог відвідав Одеський морський порт.

Американській делегації показали наслідки російських ударів та розповіли, як українські порти продовжують працювати в умовах повномасштабної війни.

Про візит Келлога 21 серпня повідомили у Міністерстві з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

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Келлог відвідав Одеський порт: що обговорили

Під час візиту Келлог оглянув пошкодження портової інфраструктури, завдані російськими атаками.

До зустрічі долучилися міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, голова Адміністрації морських портів України Микола Кравчук, очільник Одеської ОВА Олег Кіпер та командувач Військово-морських сил ЗСУ Олексій Неїжпапа.

Під час переговорів ішлося про безпеку судноплавства у Чорному морі, роботу Українського морського коридору, відновлення пошкоджених портів та посилення експортних маршрутів.

Окремою темою стало залучення американського бізнесу та інвестицій до відбудови й розвитку України. Серед пріоритетних напрямів – концесійні проєкти у порту Чорноморськ, розвиток автомобільної та залізничної інфраструктури, а також систем водопостачання.

Також обговорили співпрацю в межах Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. Через цей механізм планують залучати компанії зі США, фінансові установи та постачальників технологій до реалізації проєктів, зокрема у транспортній та логістичній сферах.

Нагадаємо, у червні Кіт Келлог заявив, що переговори між Україною, США та Росією фактично призупинені і що “це добре”. Келлог додав, що планує візит до України наприкінці літа 2026 року.

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