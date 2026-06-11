Колишній спецпосланець президента США з питань України Кіт Келлог заявив, що процес переговорів між Україною, США та Росією “фактично призупинено”. За його словами, це “добре”.

Про це Кіт Келлог повідомив у коментарі Суспільному.

Пауза у переговорах – це добре – Келлог

– Пам’ятаєте двох переговірників, які працюють над Іраном, Віткофф та Джаред Кушнер також є переговірниками між Україною та Росією, і ви не можете бути в двох місцях одночасно. Тож, добре, що вони зараз працюють з Іраном, і я думаю, що процес переговорів фактично призупинено. Це непогано. Це насправді добре, – сказав Келлог.

Він зазначив, що сконцентрованість США на війні проти Ірану “залишає Україну саму виконувати свою роботу”. На його думку, “Україна справді добре справляється із Росією”.

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Колишній спецпосланець також заявив, що санкційний пакет США проти Росії “ще не завершений”. Так він відповів на питання про можливе послаблення санкцій.

Коментуючи лист президента Володимира Зеленського до Володимира Путіна, Кіт Келлог зазначив, що не бачив документа, але позитивно оцінює сам факт початку діалогу.

На запитання про безпеку країн Балтії та Східної Європи Келлог відповів ствердно.

“Так, вони у безпеці… Я б не хвилювався з цього приводу. Я думаю, що всім потрібно трохи розслабитися і не захоплюватися цим. Я не думаю, що Путін має зараз можливості піти до Балтії, піти до Польщі, фактично розширити свої можливості за межі того, де він діє зараз. У нього немає такої бойової потужності, – сказав Келлог.

Він додав, що “українці фактично знищили російське військо”.

Щодо бажаного результату війни в Україні він зазначив, що президент Дональд Трамп прагне миру:

– П’яти років війни достатньо, і ми хочемо, щоб у майбутньому всі жили в мирі.

Келлог також повідомив, що планує візит до України наприкінці літа 2026 року.

Нагадаємо, що спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог залишив свою посаду у січні 2026 року.

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