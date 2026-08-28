В супермаркетах АТБ ввели ограничения на продажу: каких товаров и лимиты
- С 28 августа сеть супермаркетов АТБ ввела лимиты на продажу ряда продуктов питания.
- Ограничения действуют как в магазинах, так и при онлайн-заказах на сайте сети.
- Представитель АТБ заявил, что дефицита товаров в сети нет, и объяснил, с чем связаны лимиты.
С 28 августа в сети супермаркетов АТБ ввели ограничения на продажу ряда продуктов питания.
Ограничения в супермаркетах АТБ на продажу продуктов
Как передает корреспондентка Суспільного, лимиты действуют как при покупке в магазине, так и при онлайн-заказах.
– Не более 6 шт/кг в одном чеке, – такие сообщения появились на полках с некоторыми товарами в супермаркетах, передает корреспондент Суспільного.
Ограничения действуют на консервы из рыбы и мяса, растительное масло, хлопья, уксус, продукты быстрого приготовления, яйца, крупы, сахар, соль, товары для выпечки, макаронные изделия, соду и крахмал.
На сайте супермаркета при заказе также действуют ограничения. Так, в один чек нельзя добавить больше шести товаров из категорий, на которые действуют лимиты.
В комментарии Суспільного представитель сети заявил, что в АТБ дефицита товаров нет. Несмотря на то, что в магазинах вывесили таблички с ограничением продажи отдельных товаров, ажиотаж создают продавцы, которые большими партиями покупают товары и перепродают их.
Напомним, что РФ в августе активизировала удары по торговым точкам, в частности по супермаркетам разных сетей: Сильпо, Фора, Novus, Varus (включая сеть Коло) и гипермаркеты Metro.
Ранее под атакой была также сеть АТБ. Так, днем 26 июля во время российской атаки на Чернигов беспилотник попал в супермаркет АТБ в микрорайоне ЗАЗ.