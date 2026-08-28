С 28 августа в сети супермаркетов АТБ ввели ограничения на продажу ряда продуктов питания.

Ограничения в супермаркетах АТБ на продажу продуктов

Как передает корреспондентка Суспільного, лимиты действуют как при покупке в магазине, так и при онлайн-заказах.

– Не более 6 шт/кг в одном чеке, – такие сообщения появились на полках с некоторыми товарами в супермаркетах, передает корреспондент Суспільного.

Ограничения действуют на консервы из рыбы и мяса, растительное масло, хлопья, уксус, продукты быстрого приготовления, яйца, крупы, сахар, соль, товары для выпечки, макаронные изделия, соду и крахмал.

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На сайте супермаркета при заказе также действуют ограничения. Так, в один чек нельзя добавить больше шести товаров из категорий, на которые действуют лимиты.

В комментарии Суспільного представитель сети заявил, что в АТБ дефицита товаров нет. Несмотря на то, что в магазинах вывесили таблички с ограничением продажи отдельных товаров, ажиотаж создают продавцы, которые большими партиями покупают товары и перепродают их.

Напомним, что РФ в августе активизировала удары по торговым точкам, в частности по супермаркетам разных сетей: Сильпо, Фора, Novus, Varus (включая сеть Коло) и гипермаркеты Metro.

Ранее под атакой была также сеть АТБ. Так, днем ​​26 июля во время российской атаки на Чернигов беспилотник попал в супермаркет АТБ в микрорайоне ЗАЗ.

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