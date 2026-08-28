З 28 серпня у мережі супермаркетів АТБ запровадили обмеження на продаж низки продуктів харчування.

Обмеження у супермаркетах АТБ на продаж продуктів

Як передає кореспондентка Суспільного, ліміти діють як під час купівлі у магазині, так і під час онлайн-замовлень.

– Не більше 6 шт/кг в одному чеку, – такі повідомлення з’явились на полицях з деякими товарами в супермаркетах, передає кореспондентка Суспільного.

Обмеження діють на консерви з риби та м’яса, олію, пластівці, оцет, продукти швидкого приготування, яйця, крупи, цукор, сіль, товари для випікання, макаронні вироби, сода та крохмаль.

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На сайті супермаркету під час замовлення також діють обмеження. Так, в один чек не можливо додати більше ніж шість товарів з категорій, на які діють ліміти.

У коментарі Суспільному представник мережі заявив, що в АТБ дефіциту товарів немає. Попри те, що у магазинах вивісили таблички з обмеженням продажу окремих товарів, — ажіотаж створюють продавці, які великими партіями купують товари і перепродають їх.

Нагадаємо, що РФ у серпні активізувала удари по торгових точках, зокрема по супермаркетах різних мереж: Сільпо, Фора, NOVUS, Varus (включно з мережею КОЛО) та гіпермаркетів Metro.

Раніше під атакою була також мережа АТБ. Так, вдень 26 липня під час російської атаки на Чернігів безпілотник влучив у супермаркет АТБ у мікрорайоні ЗАЗ.

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