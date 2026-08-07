РФ наносит удары по бизнесу: главные вызовы, что будет с ценами и как может помочь государство

Август начался для украинского бизнеса очередным трудным испытанием. Ряд прицельных и массированных комбинированных атак РФ привел к потере ключевых логистических хабов Украины. Под прицелом оказались складские площади ритейлеров, автоимпортеров, почтовых операторов и изготовителей бытовых товаров. Есть погибшие и раненые, а имущественные убытки до сих пор подсчитываются.

Правительство срочно собирает предпринимателей на антикризисные совещания, ведь пострадавшие компании ждут реальных шагов – от льготного кредитования до пересмотра лимитов военного страхования.

О том, почему Россия пытается копировать тактику ударов по логистике и складам Wildberries, сможет ли украинский рынок удержать цены и как государство может помочь предприятиям выстоять – подробнее в материале Фактов ICTV.

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Последствия обстрелов украинского бизнеса

Вечером 4 августа российский беспилотник нанес удар по Днепру, уничтожив один из складов корпорации Биосфера, где хранились запасы готовой продукции.

Уже на следующий день, 5 августа, армия РФ совершила массированную атаку по Украине, выпустив 115 беспилотников и 28 ракет, ни одну из которых не удалось сбить. В результате поврежден сортировочный центр Новой почты в Киеве.

Под удары попали также объекты Эпицентра – уничтожены их логистические центры и завод, погибли и ранены. Кроме этого, российская ракета попала по логистическому комплексу сети Novus.

В Броварах Россия полностью разрушила самый большой логистический хаб компании Rozetka, который теперь не подлежит восстановлению. Также пострадали два распределительных центра сети Сильпо, где в результате атаки погибли шесть человек.

Среди других разрушений – уничтоженный склад автозапчастей Toyota и логистический комплекс 3PL-партнера, в котором хранились товарные запасы ООО ПУМА Украина. Понесла потери и компания Intertop Ukraine, чей логистический склад полностью уничтожен.

Учитывая масштабы разрушений, правительство инициировало встречу с представителями бизнеса для наработки решений по поддержке логистического сектора.

После этого основатель и СЕО корпорации Биосфера Андрей Здесенко, оценив убытки предприятия из-за удара по составу ориентировочно в 150 млн грн, отметил необходимость изменений в Государственной программе страхования военных рисков.

Он предложил повысить нынешний лимит в 30 млн грн на одно юридическое лицо и распространить страхование не только на здания и оборудование, но и на сырье и готовую продукцию.

Кроме этого, соучредитель маркетплейса Rozetka Владислав Чечеткин подчеркнул, что пострадавшие предприятия нуждаются в действенных государственных механизмах для минимизации потерь, в частности, функционального и доступного страхования, льготного налогообложения и кредитования на восстановление.