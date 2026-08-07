Андрей Новак, глава Комитета экономистов Украины, кандидат экономических наук
РФ наносит удары по бизнесу: главные вызовы, что будет с ценами и как может помочь государство
Август начался для украинского бизнеса очередным трудным испытанием. Ряд прицельных и массированных комбинированных атак РФ привел к потере ключевых логистических хабов Украины. Под прицелом оказались складские площади ритейлеров, автоимпортеров, почтовых операторов и изготовителей бытовых товаров. Есть погибшие и раненые, а имущественные убытки до сих пор подсчитываются.
Правительство срочно собирает предпринимателей на антикризисные совещания, ведь пострадавшие компании ждут реальных шагов – от льготного кредитования до пересмотра лимитов военного страхования.
О том, почему Россия пытается копировать тактику ударов по логистике и складам Wildberries, сможет ли украинский рынок удержать цены и как государство может помочь предприятиям выстоять – подробнее в материале Фактов ICTV.
Последствия обстрелов украинского бизнеса
Вечером 4 августа российский беспилотник нанес удар по Днепру, уничтожив один из складов корпорации Биосфера, где хранились запасы готовой продукции.
Уже на следующий день, 5 августа, армия РФ совершила массированную атаку по Украине, выпустив 115 беспилотников и 28 ракет, ни одну из которых не удалось сбить. В результате поврежден сортировочный центр Новой почты в Киеве.
Под удары попали также объекты Эпицентра – уничтожены их логистические центры и завод, погибли и ранены. Кроме этого, российская ракета попала по логистическому комплексу сети Novus.
В Броварах Россия полностью разрушила самый большой логистический хаб компании Rozetka, который теперь не подлежит восстановлению. Также пострадали два распределительных центра сети Сильпо, где в результате атаки погибли шесть человек.
Среди других разрушений – уничтоженный склад автозапчастей Toyota и логистический комплекс 3PL-партнера, в котором хранились товарные запасы ООО ПУМА Украина. Понесла потери и компания Intertop Ukraine, чей логистический склад полностью уничтожен.
Учитывая масштабы разрушений, правительство инициировало встречу с представителями бизнеса для наработки решений по поддержке логистического сектора.
После этого основатель и СЕО корпорации Биосфера Андрей Здесенко, оценив убытки предприятия из-за удара по составу ориентировочно в 150 млн грн, отметил необходимость изменений в Государственной программе страхования военных рисков.
Он предложил повысить нынешний лимит в 30 млн грн на одно юридическое лицо и распространить страхование не только на здания и оборудование, но и на сырье и готовую продукцию.
Кроме этого, соучредитель маркетплейса Rozetka Владислав Чечеткин подчеркнул, что пострадавшие предприятия нуждаются в действенных государственных механизмах для минимизации потерь, в частности, функционального и доступного страхования, льготного налогообложения и кредитования на восстановление.
Стала ли коммерческая логистика отдельной целью РФ
Обстрелы складских комплексов украинских торговых сетей – очередная историческая традиция России копировать чужие успешные действия. Фактически это попытка позаимствовать тактику Украины, которая результативно наносит удары по составам Wildberries, заявил в комментарии Фактам ICTV глава Комитета экономистов Украины, кандидат экономических наук Андрей Новак.
– Но есть один нюанс. Дело в том, что Украина бьет по крупнооптовым складам, которые являются первичным накоплением товаров иностранного производства для России. Из них затем идет распределение по более мелким торговым сетям и точкам. В то время как удары России в Украине – в основном в розничные торговые магазины, – отметил он.
Это означает, что украинские удары более эффективны, потому что они разрушают первичную точку накопления крупной товарной массы, в частности, на складах Wildberries. Россия же разрушает отдельные точки розничной торговли, отметил Новак.
По его словам, Россия строила крупнооптовые склады с очень количественным накоплением товара. В Украине же нет концентрации таких огромных складских помещений, обратил внимание эксперт.
– Они у каждой торговой сети распределены по принципу гораздо большей дифференцированности. Поэтому нанести столь значительный вред, который наносит Украина российской торговой сети, РФ просто не может. В Украине все торговые сети имеют гораздо меньшие складские помещения. Они рассредоточены, – утверждает Новак.
С чем пришлось столкнуться бизнесу и как восстанавливаться
Несмотря на человеческие жертвы и значительный экономический ущерб от обстрелов, украинский бизнес делает все возможное, чтобы не останавливать производственный и торговый процесс. Компании стремятся поскорее перекрыть потери и избежать сокращения персонала, отметил эксперт.
По его словам, в Украине существует программа государственной компенсации прямых потерь войны.
– Как на уровне компенсации гражданам потерь движимого и недвижимого имущества (жилища и автомобилей), так и для бизнеса – потерь от разрушений производственных или торгово-складских объектов. Мы понимаем, что эта компенсация выплачивается не сразу, не одним платежом. Но постепенно программа компенсаций все-таки работает, – сказал он.
Украинский бизнес, помимо собственных возможностей ликвидировать и компенсировать последствия этих российских ударов, может рассчитывать еще на государственную программу компенсаций потерь от войны, отметил Новак.
Комментируя вопрос о том, откуда государство может привлечь деньги для расширения страхового покрытия, не создавая чрезмерную нагрузку на бюджет, а также как могут помочь международные партнеры или частные компании, Новак заявил, что большая часть внешней помощи, которую получает Украина, идет на ликвидацию последствий российских ударов.
– Это касается и нашей энергетики. Сейчас один из каналов помощи Украине направлен на компенсацию потерь от ударов по украинским торговым сетям. Здесь вопрос украинской дипломатии: насколько громко мы поднимаем этот вопрос, насколько страны и международные организации поддерживают Украину, насколько они оперативно реагируют и какие суммы выделяют, – сказал он.
Комментируя вопрос о целесообразности ли временно освободить пострадавшие предприятия от отдельных налогов или таможенных платежей на оборудование и материалы, необходимые для восстановления, Новак отметил, что в Украине сегодня действуют некоторые льготные режимы.
– На сегодняшний день есть льготные режимы именно по уплате пошлины на ввоз оборудования для энергетики и других направлений, предприятий военно-промышленного комплекса, которые несут потери от российских ударов. Соответствующими льготами могут воспользоваться какие-либо предприятия в любой сфере. Если речь идет о так называемом критическом оборудовании, то есть возможность использовать эти таможенные льготы, – отметил он.
Какие будут последствия для покупателей
В Украине чрезвычайно высокая степень конкуренции на рынке маркетплейсов и в целом торговых сетей, в отличие от России. Эта взаимная конкуренция не позволяет ни одному из производителей или торговцев слишком поднимать цены, утверждает Андрей Новак.
– Потому что конкурент, удерживая цены, просто получает больший объем продаж и покупателей. Я не ожидаю особого всплеска роста цен на товары в этих торговых сетях из-за российских ударов, – предположил он.
Отвечая на вопрос о том, каким будет самый опасный сценарий для украинской экономики, если удары по логистической инфраструктуре будут повторяться, Новак отметил, что сегодня уже очевидно из тенденций последних недель, что Россия использует в обстрелах очень много баллистических ракет.
Он процитировал оценки военных экспертов, утверждающих, что Россия уже практически исчерпала запасы баллистических ракет прошлого и сейчас использует преимущественно ракеты с конвейера. По его словам, это означает, что у Москвы достаточно ограничены возможности в ближайшее время по масштабам подобных ударов.
– И здесь вопрос: какие приоритеты выберет сама Россия для этих ударов, когда она будет сдержана в ограниченном количестве ракет? Какой тип объектов? На энергетику, военные или торговые объекты? Или на жилые кварталы, как Россия практикует, к сожалению, чтобы нанести максимальный ущерб? – спросил он.
По его мнению, Россия рассчитывает на то, что такими ударами по жилым массивам сможет спровоцировать внутренние дестабилизационные процессы и побудить Украину к переговорам или прекращению войны на условиях Кремля.
– Но есть главная тенденция. Она заключается в том, что у России все меньше возможностей для столь дальнобойных ударов по Украине. Здесь трудно спрогнозировать, какую стратегию или тактику они выберут, по каким типам объектов будут наносить удары. Но для украинских потребителей пока я не вижу системных угроз, чтобы удары по отдельным торговым сетям как-то подорвали ситуацию на внутреннем потребительском рынке, – сказал Новак.
Очередная волна российских атак по логистической инфраструктуре нанесла украинскому бизнесу существенный ущерб. Однако высокая конкуренция на рынке и разветвленность складских сетей сдерживают рост цен и не позволяют остановить поставки товаров первой необходимости.
Главный вызов сейчас переместился в плоскость взаимодействия правительства и бизнеса. Впереди – разработка действенных механизмов компенсации, пересмотр лимитов военного страхования и привлечение международной помощи. Именно от скорости государственных решений зависит, насколько безболезненно украинские компании справятся с последствиями российских ударов.