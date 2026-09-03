Есть несколько версий стрельбы в Киеве 2 сентября с участием представителей СБУ и подразделения ГУР.

Версии стрельбы в Киеве 2 сентября

В СБУ заявили, что накануне спецслужба совместно с ГУР предотвратила покушение на одного из лидеров российского оппозиционного движения. По версии ведомства, один из военнослужащих Сил обороны Украины получил от представителей ФСБ РФ задачу на его ликвидацию, а также убийство других украинских военных за денежное вознаграждение.

В СБУ утверждают, что военнослужащий признал контакт с ФСБ и предоставил информацию, которая помогла установить других возможных причастных. Также спецслужба заявила о найденной в его телефоне переписке с представителем ФСБ.

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По данным СБУ, во время проведения неотложных следственных действий возникла конфликтная ситуация, которая привела к стрельбе. В ведомстве подчеркнули, что этого “точно не должно было произойти”, а расследование инцидента проводит Государственное бюро расследований.

Версия командира подразделения ГУР Тимура

Командир спецподразделения ГУР с позывным Тимур заявил, что конфликт начался после похищения сотрудниками СБУ боевого командира одного из подразделений разведки.

По его словам, после договоренности о проведении процессуальных действий в соответствии с законом, другие сотрудники СБУ начали задерживать представителей ГУР и открыли по ним огонь. Он утверждает, что военные ГУР были не вооружены.

Что заявил Каплунов

Заместитель командира Российского добровольческого корпуса по боевой работе Степан Каплунов в эксклюзивном интервью Radio NV рассказал, что его задержали за девять дней до обыска, после чего вернули в его дом для проведения следственных действий. По его словам, при обыске запрещенных вещей не нашли.

Каплунов также утверждает, что к моменту проведения обыска в квартире уже находились представители ГУР, которые обеспечивали охрану жилья.

— То есть наше подразделение (Тимура, — Ред.) обеспечивало охрану жилья, чтобы во время обыска ни в коем случае не возникло никаких эксцессов — скажем, чтобы ничего не занесли, не подбросили и тому подобное, чтобы все прошло максимально чисто, — объяснил Каплунов.

Сам он все время находился в квартире и именно оттуда слышал стрельбу между представителями спецслужб, которая произошла на улице.

– То есть, скажем так, резонансные события, за которыми все могли следить в телеграм-каналах и новостных пабликах, я слышал через окно. Я слышал, что происходит какая-то стрельба. Конкретно, что именно происходило, я знать не могу, – объяснил Каплунов.

Он заявил, что по завершении следственных действий бойцы спецподразделения Тимура фактически силой забрали его из квартиры.

Реакция Офиса президента

Советник президента Дмитрий Литвин заявил, что между ГУР и СБУ нет противостояния, а обнародованные структурами версии стали ответами на многочисленные запросы журналистов.

– Они не борются друг с другом, а каждая структура дала свою версию в ответ на многочисленные запросы ваших коллег, а может и ваши. В конце концов, выяснением обстоятельств ситуации занимаются Офис генерального прокурора и ДБР, как это и сообщалось, они и дадут детали, когда будут готовы к этому, — отметил Литвин.

По его словам, обстоятельства ситуации выясняют Офис генерального прокурора и ГБР. Именно они должны предоставить детали, когда они будут готовы это сделать.

События конфликта расследует Государственное бюро расследований. Окончательно установить, что стало причиной стрельбы и кто первым применил оружие, должно следствие.

Напомним, что в Киеве 2 сентября произошла перестрелка с участием сотрудников Службы безопасности Украины и военнослужащих Главного управления разведки Минобороны.

В результате инцидента, по данным СМИ, были ранены трое представителей ГУР.

Президент Владимир Зеленский назвал перестрелку между подразделениями СБУ и ГУР в Киеве 2 сентября позорной ситуацией.

Он заявил о проведении внутренних расследований в обеих службах и анонсировал кадровые решения.

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