Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника Департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ Олега Храмова.

Зеленский уволил Олега Храмова с должности в СБУ

Соответствующий указ появился на сайте Офиса президента.

— Уволить Храмова Олега Витальевича с должности начальника Департамента охраны государственной тайны и лицензирования Службы безопасности Украины, — говорится в указе №868/2026.

Известно, что Олег Храмов занимал этот пост в СБУ с 6 марта 2023 года.

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Официальная причина увольнения не сообщается. Однако этому решению предшествовали определенные события.

Так, вчера, 2 сентября, в Киеве произошла стрельба между отдельными подразделениями СБУ и ГУР. Были проведены задержания, у подозреваемых изъяли оружие и документы.

Офис генерального прокурора сообщил о начале досудебного расследования по факту угрозы и посягательства на жизнь работников правоохранительного органа.

Со своей стороны, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что никто не имеет права безнаказанно похищать военнослужащих, открывать огонь на улицах наших городов, отдавать и выполнять преступные приказы.

В тот же день Зеленский отреагировал на стрельбу между СБУ и ГУР. Он заявил, что это позорная ситуация и анонсировал кадровые решения.

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