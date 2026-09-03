Зеленский уволил Олега Храмова с должности в СБУ: что известно
- Президент Владимир Зеленский указом №868/2026 уволил Олега Храмова с должности начальника Департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ.
- Документ обнародован на сайте президента 2 сентября.
- Решение принято на фоне заявлений Зеленского о расследовании ситуации между СБУ и ГУР, однако официального объяснения причин увольнения пока нет.
Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника Департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ Олега Храмова.
Зеленский уволил Олега Храмова с должности в СБУ
Соответствующий указ появился на сайте Офиса президента.
— Уволить Храмова Олега Витальевича с должности начальника Департамента охраны государственной тайны и лицензирования Службы безопасности Украины, — говорится в указе №868/2026.
Известно, что Олег Храмов занимал этот пост в СБУ с 6 марта 2023 года.
Официальная причина увольнения не сообщается. Однако этому решению предшествовали определенные события.
Так, вчера, 2 сентября, в Киеве произошла стрельба между отдельными подразделениями СБУ и ГУР. Были проведены задержания, у подозреваемых изъяли оружие и документы.
Офис генерального прокурора сообщил о начале досудебного расследования по факту угрозы и посягательства на жизнь работников правоохранительного органа.
Со своей стороны, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что никто не имеет права безнаказанно похищать военнослужащих, открывать огонь на улицах наших городов, отдавать и выполнять преступные приказы.
В тот же день Зеленский отреагировал на стрельбу между СБУ и ГУР. Он заявил, что это позорная ситуация и анонсировал кадровые решения.