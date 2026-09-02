Генпрокурор Руслан Кравченко и Государственное бюро расследований выяснят все обстоятельства стрельбы между отдельными подразделениями СБУ и ГУР. Будут кадровые решения в отношении участников инцидента.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский вечером 2 сентября.

Стрельба между СБУ и ГУР в Киеве 2 сентября: заявление Зеленского

— Относительно сегодняшней абсолютно позорной ситуации между отдельными подразделениями СБУ и ГУР, которая произошла в Киеве. Мы говорили с генеральным прокурором Русланом Кравченко, — отметил глава государства.

По его словам, генпрокурор и ГБР выяснят все обстоятельства стрельбы в Киеве между подразделениями СБУ и ГУР, будут проверены все свидетельства и заявления участников этого инцидента.

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Зеленский подчеркнул, что “должна быть ответственность, в том числе кадровые решения руководителей спецслужб в отношении участников того, что произошло, и должны быть внутренние расследования в обеих службах”.

— Стрелять здесь, в Украине, можно только в российских оккупантов для защиты Украины. Никакая другая перестрелка никогда не будет восприниматься нашим государством как что-то такое, что кому-то разрешено, — подчеркнул глава государства.

Что известно о стрельбе в Киеве 2 сентября

В Киеве в Днепровском районе утром 2 сентября произошла стрельба. Очевидцы сообщали, что на месте были мужчины, которые могут быть представителями силовых структур – ГУР и СБУ.

В Службе безопасности заявили, что проводили спецоперацию, во время которой на них напали представители другого подразделения Сил обороны. О каком именно подразделении идет речь, в СБУ не уточнили. В ГУР ситуацию пока не комментировали.

По словам экс-главы ГУР и главы ОП Кирилла Буданова, “никто не имеет права безнаказанно похищать военнослужащих, открывать огонь на улицах наших городов, отдавать и выполнять преступные приказы”.

Ситуация могла быть связана с похищением заместителя командира по боевой работе подразделения ГУР Русского добровольческого корпуса Степана Каплунова.

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