Є декілька версій стрілянини у Києві 2 вересня за участю представників СБУ та підрозділу ГУР.

Версії стрілянини у Києві 2 вересня

У СБУ заявили, що напередодні спецслужба спільно з ГУР запобігла замаху на одного з лідерів російського опозиційного руху. За версією відомства, один із військовослужбовців Сил оборони України отримав від представників ФСБ РФ завдання на його ліквідацію, а також на вбивство інших українських військових за грошову винагороду.

У СБУ стверджують, що військовослужбовець визнав контакти з ФСБ та надав інформацію, яка допомогла встановити інших можливих причетних. Також спецслужба заявила про виявлене в його телефоні листування з представником ФСБ.

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За даними СБУ, під час проведення невідкладних слідчих дій виникла конфліктна ситуація, яка призвела до стрілянини. У відомстві наголосили, що цього “точно не мало статися”, а розслідування інциденту проводить Державне бюро розслідувань.

Версія командира підрозділу ГУР Тимура

Командир спецпідрозділу ГУР із позивним Тимур заявив, що конфлікт почався після викрадення співробітниками СБУ бойового командира одного з підрозділів розвідки.

За його словами, після домовленості про проведення процесуальних дій відповідно до закону інші співробітники СБУ почали затримувати представників ГУР і відкрили по них вогонь. Він стверджує, що військові ГУР були неозброєні.

Що заявив Каплунов

Заступник командира Російського добровольчого корпусу з бойової роботи Степан Каплунов в ексклюзивному інтерв’ю Radio NV розповів, що його затримали за дев’ять днів до обшуку, після чого повернули до його помешкання для проведення слідчих дій. За його словами, під час обшуку заборонених речей не знайшли.

Каплунов також стверджує, що на момент проведення обшуку в квартирі вже перебували представники ГУР, які забезпечували охорону помешкання.

– Тобто наш підрозділ (Тимура, – Ред.) забезпечував охорону помешкання, щоб під час обшуку в жодному разі не виникло жодних ексцесів — скажімо, щоб нічого не занесли, не підкинули тощо, аби все пройшло максимально чисто, — пояснив Каплунов.

Сам він весь час знаходився у квартирі і саме звідти чув стрілянину між представниками спецслужб, що сталася на вулиці.

– Тобто, скажімо так, резонансні події, за якими всі могли стежити в телеграм-каналах і новинних пабліках, я чув через вікно. Я чув, що відбувається якась стрілянина. Конкретно, що саме відбувалося, я знати не можу, — пояснив Каплунов.

Він заявив, що після завершення слідчих дій бійці спецпідрозділу Тимура фактично силою забрали його із квартири.

Наразі обставини конфлікту розслідує Державне бюро розслідувань. Остаточно встановити, що саме стало причиною стрілянини та хто першим застосував зброю, має слідство.

Нагадаємо, що у Києві 2 вересня сталася стрілянина за участю співробітників Служби безпеки України та військовослужбовців Головного управління розвідки Міноборони.

Унаслідок інциденту, за даними ЗМІ, були поранені троє представників ГУР.

Президент Володимир Зеленський назвав стрілянину між підрозділами СБУ та ГУР у Києві 2 вересня ганебною ситуацією.

Він заявив про проведення внутрішніх розслідувань в обох службах та анонсував кадрові рішення.

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