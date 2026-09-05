Всего за последние сутки зафиксировано 236 боевых столкновений.

Вчера противник нанёс 87 авиаударов, в ходе которых сбросил 317 управляемых авиабомб.

Кроме того, захватчики задействовали 10 816 дронов-камикадзе и осуществили 27 23 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, 22 из них — с применением реактивных систем залпового огня.

Сейчас смотрят

Карта боевых действий на 5 сентября 2026 года

Ситуация в Украине на 5 сентября 2026

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за последние сутки зафиксированы три штурмовые операции противника. Агрессор осуществил 168 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов. Нанес четыре авиаудара с применением 13 КАБ.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отбили 12 атак противника. Захватчики пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Лошаково, Охримовка, Чугуновка, Зарубинка, Избицкое, Лиман и в районе Старицы.

На Купянском направлении враг 11 раз пытался укрепить свои позиции, проводя штурмовые действия в сторону населенных пунктов Радьковка, Кившаровка, Довгеньке, Куриловка и Купянск.

Попытки вклиниться в нашу оборону были отбиты на Лиманском направлении, где, по уточненной информации, оккупанты девять раз атаковали в сторону населенных пунктов Шейковка, Дробишево, Лиман, Диброва и в районе Новоселовки

На Славянском направлении противник совершил шесть штурмовых атак вблизи Озерного, Рай-Александровки и Кривой Луки.

На Краматорском направлении российские захватчики провели одну наступательную операцию в сторону Никоноровки.

На Константиновском направлении зафиксировано 21 атаку. Захватчики вели штурмовые действия вблизи Константиновки, Ильиновки, Русиного Яра, Софиевки, Нового Шахового и в сторону населенных пунктов Павловка, Вольное, Степановка.

Сорок атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Белицкое, Новый Донбасс, Шевченко, Матяшево, Сергеевка, Мирное, Новопавловка, а также в районах населенных пунктов Удачное и Молодецкое.

Две атаки оккупантов отбили наши защитники на Александровском направлении в районе Новогеоргиевки и Нового Запорожья.

На Гуляйпольском направлении оккупанты 13 раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в направлении населенных пунктов Доброполье, Воздвижовка, Копани, Верхняя Терса, Гуляйпольское, Цветковое и Чаривное.

На Ореховском направлении наши защитники остановили четыре попытки противника продвинуться вперед в районах Малой Токмачки, Степногорска и Щербаков.

На Приднепровском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери РФ на 5 сентября 2026 года

личного состава – около 1 495 050 (+1 260);

танков – 12 328 (+3);

боевых бронированных машин – 25 273 (+1);

артиллерийских систем – 49 227 (+650);

рективных систем залпового огня – 2 093 (+5);

средств противовоздушной обороны – 1 604;

самолетов – 441;

вертолетов – 355;

наземных робототехнических комплексов – 2 502 (+13);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 499 809 (+1 898);

крылатых ракет – 5 070;

кораблей/катеров – 35;

подводных лодок – 2;

автомобильной техники и автоцистерн – 144 043 (+401);

специальной техники – 4 644 (+8).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 655-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ЗСУ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.