Загалом протягом минулої доби зафіксовано 236 бойових зіткнень.

Учора противник завдав 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 317 керованих авіабомб.

Крім того, загарбники застосували 10 816 дронів-камикадзе та здійснили 27 23 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, 22 — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

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Карта бойових дій на 5 вересня 2026

Ситуація в Україні на 5 вересня 2026

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби зафіксовано три штурмові дії противника. Агресор здійснив 168 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів. Завдав чотири авіаційні удари із застосуванням 13 КАБ.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 12 атак противника. Загарбники намагалися просунутися у бік населених пунктів Лошакове, Охрімівка, Чугунівка, Зарубинка, Ізбицьке, Лиман та в районі Стариці.

На Куп’янському напрямку ворог намагався покращити свої позиції 11 разів проводячи штурмові дії у бік населених пунктів Радьківка, Ківшарівка, Довгеньке, Курилівка та Куп’янськ.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де, за уточненою інформацією, окупанти дев’ять разів атакували в бік населених пунктів Шийківка, Дробишеве, Лиман, Діброва та в районі Новоселівки

На Слов’янському напрямку противник здійснив шість штурмових дій поблизу Озерного, Рай-Олександрівки та Кривої Луки.

На Краматорському напрямку російські загарбники проводили одну наступальну дію в бік Никонорівки.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 21 атаку. Загарбники вели штурмові дії поблизу Костянтинівки, Іллінівки, Русиного Яру, Софіївки, Нового Шахового та у бік населених пунктів Павлівка, Вільне, Степанівка.

Сорок атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в бік населених пунктів Білицьке, Новий Донбас, Шевченко, Матяшеве, Сергіївка, Мирне, Новопавлівка та в районах населених пунктів Удачне й Молодецьке.

Дві атаки окупантів відбили наші захисники на Олександрівському напрямку в районі Новогеоргіївки та Нового Запоріжжя.

На Гуляйпільському напрямку окупанти 13 разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися в напрямках населених пунктів Добропілля, Воздвижівка, Копані, Верхня Терса, Гуляйпільське, Цвіткове та Чарівне.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили чотири спроби противника просунутися вперед в районах Малої Токмачки, Степногірська та Щербаків.

На Придніпровському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати ворога на 5 вересня 2026 року

особового складу – близько 1 495 050 (+1 260);

танків – 12 328 (+3);

бойових броньованих машин – 25 273 (+1);

артилерійських систем – 49 227 (+650);

рективних систем залпового вогню – 2 093 (+5);

засобів протиповітряної оборони – 1 604;

літаків – 441;

гелікоптерів – 355;

наземних робототехнічних комплексів – 2 502 (+13);

БпЛА оперативно–тактичного рівня – 499 809 (+1 898);

крилатих ракет – 5 070;

кораблів/катерів – 35;

підводних човнів – 2;

автомобільної техніки та автоцистерн – 144 043 (+401);

спеціальної техніки – 4 644 (+8).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 655-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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