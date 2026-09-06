Візит спецпредставників президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера виявився ефективнішим, ніж робота систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це жартома зауважив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський про візит Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи візит Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до України 6 вересня, не зміг не відзначити зменшення кількості повітряних тривог на тлі приїзду делегації зі США.

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— Ви сьогодні спрацювали навіть краще, ніж системи Patriot, для наших громадян, які перебувають у столиці. Дякуємо, приїжджайте частіше, і в нас буде можливість трішки пожити, — зауважив глава держави.

Володимир Зеленський наголосив, що “останні дні просто жах, що відбувається в небі”.

На переконання президента України, очільник Кремля вдається до таких дій перед виборами до Державної думи Росії, які заплановані на 18-20 вересня.

— Путін це робить перед своїми виборами. Я в цьому абсолютно впевнений, тому він збільшує удари, — зазначив Володимир Зеленський.

Тож, продовжує глава держави, Україна продовжить відповідати на російські удари доти, доки не припиняться російський терор і війна.

Нагадаємо, що спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер, відвідавши напередодні Москву, сьогодні, 6 вересня, прибули до Києва.

Україна передавала Росії пропозицію про припинення вогню на час приїзду Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Однак там спершу не відповіли.

Ба більше, 5 вересня РФ демонстративно вдарила по аеропортах Київ та Бориспіль у відповідь на обговорення можливості приземлення в одному з них делегації США після переговорів у Кремлі.

Згодом речник Кремля Дмитро Пєсков таки заявив, буцімто російський диктатор Володимир Путін дав вказівку не завдавати ударів по Києву протягом трьох діб, починаючи з опівночі 6 вересня.

Попри це, уночі 6 вересня в Києві один раз таки оголошували повітряну тривогу. А в Київській області через обстріл вирувала пожежа на об’єкті інфраструктури.

До слова, 5 вересня в Києві п’ять разів лунали сирени, а 3 та 4 вересня — по сім разів. 2 вересня повітряну тривогу у столиці оголошували 11 разів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 656-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Вероніка Бойко

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