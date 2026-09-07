Во вторник, 8 августа, в Украине не будут применены меры по ограничению поставок электроэнергии.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Графики отключения света 8 августа: что известно

— Завтра, во вторник, применение мер по ограничению не планируется, — говорится в сообщении.

В Укрэнерго просят перенести пользование мощными электроприборами на дневные часы – с 11:00 до 15:00.

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Напомним, в результате российских обстрелов утром были новые обесточивания в Донецкой, Сумской, Харьковской и Одесской областях. Аварийно-восстановительные работы осуществлялись там, где позволяли условия безопасности.

Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту. Сегодня утром оно было на 2,4% выше, чем в это же время предыдущего рабочего дня – в пятницу, 4 сентября.

Причиной изменений является облачная погода в отдельных областях, из-за которой бытовые солнечные электростанции работают менее эффективно.

Это, в свою очередь, приводит к увеличению объемов потребления электроэнергии из общей сети.

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