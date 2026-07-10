Российские войска значительно усилили атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру.

Об этом заявил глава правления НЭК Укрэнерго Виталий Зайченко во время форума Децентрализованная генерация в Украине 2.0.

Как изменились российские атаки на энергетику

По словам Зайченко, враг существенно изменил тактику ударов по энергетической инфраструктуре.

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Если в начале полномасштабной войны россияне атаковали отдельный энергообъект тремя-четырьмя дронами, то сейчас за одну атаку задействуют уже 20–25 беспилотников.

Кроме того, Россия наносит комплексные удары, пытаясь одновременно вывести из строя как объекты генерации, так и системы передачи электроэнергии.

— Убытки только Укрэнерго уже приблизились к 90 млрд грн. Растет количество поражений, особенно в этом году — на 36% по сравнению с первым полугодием прошлого года, — отметил Зайченко.

Он сообщил, что Украина уже потеряла около 50% мощностей по производству электроэнергии, больше всего пострадала маневровая генерация.

Какие убытки понесла энергосистема

По словам главы Укрэнерго, из-за вынужденных отключений электроэнергии компания уже недополучила около 4 млрд грн дохода.

В январе-апреле 2026 года вынужденные ограничения электроснабжения сократили потребление электроэнергии примерно на 6,5 млрд кВт·ч.

Наибольшее количество одновременно обесточенных потребителей зафиксировали 8 февраля — более 12 млн.

Зайченко подчеркнул, что развитие новых генерирующих мощностей — это вопрос не только экономики, но и энергетической безопасности Украины.

Напомним, что на днях российские войска массированно атаковали Одесскую область ударными беспилотниками.

По данным главы Одесской ОВА Олега Кипера, под ударом оказались объекты гражданской и энергетической инфраструктуры на юге региона.

В результате атаки были повреждены три автозаправочные станции, на которых возникли пожары, а также один из энергетических объектов.

Источник : Укринформ

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