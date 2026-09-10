Индивидуальный график обучения — это возможность для студента выполнять определенную часть учебной работы вне расписания. Объем индивидуально выполненной работы не может превышать 50% от общего учебного плана.

Факты ICTV рассказывают подробнее, что такое индивидуальный график обучения и как студенту перейти на него.

Что такое индивидуальный график обучения

Индивидуальный график обучения — это право студентов, закрепленное в законе Украины О высшем образовании. Студентам предоставляется возможность перейти на индивидуальный график обучения с первого учебного курса.

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Причины перехода — разные, но эту возможность дают не всем. Дело в том, что оформление перехода регулируется соответствующими положениями и правилами, утвержденными университетом.

Как правило, индивидуальный график предоставляют работающим студентам. Но желательно, чтобы работа была по соответствующей специальности, которую изучает студент.

ИГО могут одобрить студентам, которые совмещают обучение с научной работой, спортивной и художественной деятельностью. Причиной может быть и декретный отпуск или статус лица с особыми образовательными потребностями и тому подобное.

Студентам с таким графиком предоставляется право не посещать лекционные занятия, выполняя при этом план учебного графика наравне с другими студентами. Иногда индивидуальный график позволяет не посещать и семинарские занятия, выполняя задания дома. Но решение обычно за университетом.

Индивидуальный график обучения: образец заявления

Для оформления индивидуального графика студент должен обратиться с письменным заявлением на имя декана.

В заявлении нужно обосновать необходимость перевода и предложить удобный график посещения занятий. Образец заявления может отличаться в разных вузах, поэтому лучше по форме заявления студенту уточнять информацию в деканатах.

Документ: образец заявления на индивидуальное обучение Учебно-научного института материаловедения и сварки имени Е. О. Патона

К заявлению нужно приложить необходимые документы: копию паспорта, справку с места работы и т. д. После одобрения ректора следует составить ИГО и согласовать его с преподавателями.

Индивидуальный график обучения предоставляется только до начала следующего семестра.

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