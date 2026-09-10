Індивідуальний графік навчання – це можливість для студента виконувати певну частину навчальної роботи поза розкладом. Обсяг індивідуально виконаної роботи не може перевищувати 50% від загального навчального плану.

Факти ICTV розповідають детальніше, що таке індивідуальний графік навчання та як студенту перейти на нього.

Що таке індивідуальний графік навчання

Індивідуальний графік навчання – це право студентів, закріплене у законі України Про вищу освіту. Студентам надається можливість перейти на індивідуальний графік навчання з першого навчального курсу.

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Причини переходу – різні, але цю можливість дають не всім. Оформлення переходу регулюється відповідними положеннями та правилами, затвердженими університетом.

Зазвичай індивідуальний графік надають тим студентам, які працюють. Але бажано, щоб робота була за відповідною спеціальністю, яку вивчає студент.

ІГН можуть схвалити студентам, які поєднують навчання з науковою роботою, спортивною та мистецькою діяльністю. Причиною може бути й декретна відпустка або статус особи з особливими освітніми потребами тощо.

Студентам з таким графіком надається право не відвідувати лекційні заняття, виконуючи водночас план навчального графіка нарівні з іншими студентами. Інколи індивідуальний графік дозволяє не відвідувати й семінарські заняття, виконуючи завдання вдома. Але рішення зазвичай за університетом.

Індивідуальний графік навчання: зразок заяви

Для оформлення індивідуального графіка студент має звернутись з письмовою заявою на ім’я декана.

У заяві потрібно обґрунтувати необхідність переведення та запропонувати зручний графік відвідування занять. Зразок заяви може відрізнятися у різних ЗВО, тому краще щодо форми заяви студенту уточнювати інформацію у деканатах.

Документ: зразок заяви на індивідуальне навчання Навчально-наукового інституту матеріалознавства та зварювання імені Є. О. Патона

До заяви потрібно додати необхідні документи: копію паспорта, довідку з місця роботи тощо. Після схвалення ректора варто скласти ІГН і погодити його з викладачами.

Індивідуальний графік навчання надається лише до початку наступного семестру.

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