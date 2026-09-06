Сегодня, 6 сентября, в Киеве с визитом находились спецпредставители президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. В столице американская делегация встретилась с президентом Владимиром Зеленским.

Факты ICTV собрали самое важное из заявлений Уиткоффа, Кушнера и Зеленского по итогам переговоров.

Главные тезисы по итогам визита спецпредставителей Трампа

Переговоры продолжались в три сессии. Сначала Уиткофф и Кушнер встретились с украинской стороной, а затем к разговору присоединились представители Великобритании, Франции и Германии.

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После этого Зеленский провел совместную пресс-конференцию с Уиткоффом и Кушнером.

Владимир Зеленский

Глава нашего государства заявил, что готовится совместная встреча Украины, США и Европы.

– Мы договорились, что в ближайшее время Украина, Европа и Америка встретятся. Не знаю, где будет встреча. Может снова в Украине, – заявил глава нашего государства.

Также президент заявил, что визит американских представителей в столицу сработал как система Patriot.

– Вы сегодня сработали даже лучше, чем системы Patriot для наших граждан в столице, – отметил глава нашего государства.

Президент заявил, что Киев рассчитывает на ПВО, энергетическую поддержку и возможности использования американского сжиженного природного газа.

— Актуальным остается территориальный вопрос… Это не значит, что мы об этом очень долго говорили, но имели возможность и проговаривали. Останусь при своем мнении, что такие сложные вопросы решаются только на уровне лидеров.

Зеленский заявил, что похоже, что война будет продолжаться и зимой.

— Мы очень надеемся, что у нас будет возможность договориться с американскими партнерами. Есть надежда и на поддержку европейских партнеров, если война будет продолжаться зимой, а пока похоже, что так и будет, — отметил Владимир Зеленский.

Президент заявил, что постоянный террор в последние дни – это новая тактика Путина перед выборами.

По словам Зеленского, Украина продолжит отвечать на удары, пока не прекратятся террор и война.

Глава нашего государства заявил, что приезд представителей президента США в Киев не связан с возможным перенесением голосования в Сенате США относительно пакета о санкциях против РФ:

— В наших встречах с Блюменталем (сенатор США, – Ред.) я с ним поднимал этот вопрос, он сказал, что они все очень положительно смотрят, что пакет (санкций, – Ред.) будет, на их взгляд, пакет имеет все шансы быть проголосован… Я точно уверен, что это не связанные вещи с нашей встречей. И наша встреча связана с тем, что мы давно рассчитывали, что команда США приедет к нам.

Также Зеленский заявил, что вопрос Донбасса – это вопрос этой войны.

Стив Уиткофф

Спецпосланник Трампа положительно оценил переговоры в Киеве и встречу с Путиным.

По словам Уиткоффа, главная задача США — сблизить позиции Украины и России, сузить круг разногласий и наладить коммуникацию между сторонами.

– Мы ищем дипломатического разрешения конфликта. Мы совершили определенный прогресс в Москве. Надеюсь, скоро мы сможем объявить о трехстороннем формате. Есть много идей, которые мы обсуждали в Москве и привезли сюда. Надо привлечь все стороны, чтобы найти компромисс. Надеюсь, мы найдем ингредиенты для этого.

Уиткофф также заявил, что поставил перед собой задачу наладить коммуникацию с Путиным, чтобы знать его позицию, и сузить противоречия по ключевым вопросам между сторонами. По его словам, он по меньшей мере трижды ездил в Москву вместе с Кушнером и к ним “всегда относились с уважением”.

Джаред Кушнер

Он сообщил, что Трамп работает над завершением войны, но хочет не просто прекращения боевых действий, а продолжительного мира:

– Президент Трамп передает свое уважение. Он очень внимательно следит за ситуацией и усердно работает над тем, чтобы найти выход из этой войны. Президент сейчас сфокусирован на том, чтобы не просто остановить конфликт, а создать рамки, в которых возможно будет построить долгосрочный мир.

Спецпредставитель Трампа также рассказал о встрече с кремлевским диктатором Владимиром Путиным:

– Вчера мы встречались с Путиным, Стив больше встречался, это были конструктивные и содержательные встречи. Мы уже не были 6 месяцев в регионе. И мы пообещали Зеленскому, что на следующий раз мы заедем в Украину, когда будем в РФ.

Также он отметил, что в разговоре с Путиным многое проговорили, что может быть элементами того, что может быть достигнуто в качестве мира:

— Что может получить РФ, что может получить Украина, что может получить мир. Это был очень хороший диалог.

Кроме того, он выразил мнение о трехстороннем формате переговоров.

— Было бы продуктивно вернуться к трехстороннему формату переговоров. Я думаю, что это продуктивная форма. Много новых идей.

Фото: Вероника Бойко

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