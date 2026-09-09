В ближайшие несколько недель может быть разработана дорожная карта для возобновления переговоров между Украиной и Россией.

Об этом госсекретарь США Марко Рубио заявил во время общения с журналистами в Колумбии.

Рубио о возможности возобновления переговоров между Украиной и РФ

Рубио назвал содержательными недавние переговоры с участием спецпредставителей президента США в Москве и Киеве — стороны обсуждали новые идеи о возможном завершении войны.

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— Я не хочу оценивать их как хорошие или плохие, продуктивные или непродуктивные, кроме того, что они были содержательными — обсуждались новые идеи, ведь это очень сложный конфликт, — сказал он.

В то же время госсекретарь США признал, что пока Вашингтон не видит существенного прогресса в плане возможных компромиссов между Украиной и Россией.

— Мы следим за этим, как вы знаете, уже довольно долго и пока не видим значительного прогресса с обеих сторон в плане готовности идти на уступки, ведь обе стороны до сих пор придерживаются очень четких “красных линий”, — подчеркнул Рубио.

Несмотря на это, он выразил надежду, что последние контакты позволят найти путь к возобновлению переговоров при посредничестве США.

— Так что я не хочу быть слишком оптимистичным, но и не пессимистичным в том смысле, что, на мой взгляд, в течение ближайших нескольких недель есть возможность разработать дорожную карту для возобновления переговоров и, возможно, прийти к решению, которое будет приемлемо для обеих сторон, ведь именно это и нужно, чтобы положить конец конфликту — обе стороны должны согласиться на это, — сказал госсекретарь.

Это заявление прозвучало после недавнего визита спецпредставителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев. В ходе этого визита, в частности, обсуждалась возможность возобновить переговоры в трехстороннем формате Украина — США — РФ.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что трехсторонняя встреча представителей Украины, США и России может состояться осенью.

Среди возможных мест проведения он назвал Объединенные Арабские Эмираты, Швейцарию и Турцию, отметив, что предложения поступают и от других стран.

Киев рассчитывает, что во время таких переговоров стороны смогут обсудить гуманитарные вопросы, в частности ускорение и расширение обмена военнопленными, а также энергетику и экспорт зерна.

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