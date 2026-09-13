По состоянию на конец прошедших суток на фронте произошло 206 боевых столкновений. Враг нанес два ракетных удара, совершил 63 авиационных удара, сбросил 228 управляемых авиабомб. Кроме того, оккупанты привлекли для поражения 6477 дронов-камикадзе и осуществили 2046 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 13 сентября 2026

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Потери РФ в войне на 13 сентября

личного состава – около 1 506 900 (+1 520) человек,

танков – 12 344 (+2) ед.

боевых бронированных машин – 25 330 (+8) ед.

артиллерийских систем – 49 678 (+77) ед.

РСЗО – 2 120 (+5) ед.

средств ПВО – 1 635 (+2) ед.

самолетов – 442 (+1) ед.

вертолетов – 356 ед.,

наземных робототехнических комплексов – 2 603 (+17) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 514 317 (+2 142) ед.

крылатых ракет – 5 111 (+8) ед.

кораблей / катеров – 35 ед.,

подлодок – 2 ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 148 259 (+410) ед.

специальной техники – 4 681 (+5) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 663-и сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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